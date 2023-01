Okazuje się, że nie tylko Dua Lipa i Rod Stewart odmówili Katarczykom występu na mundialu. Do tej listy dopisać też trzeba Eminema i 50 Centa. Drugi z raperów w swoim ostatnim wywiadzie wyjaśnił tę sytuację.

Eminem miał wystąpić w Katarze. Odrzucił propozycję występu za 8 milionów

"Z powodu mojego występu podczas finału Super Bowl, otrzymałem zapytanie dotyczące Mistrzostw Świata w Katarze. Mieli na to budżet w wysokości 9 milionów dolarów. Jeden milion trafiłby do mnie, a pozostałe osiem do Eminema" - 50 Cent powiedział podczas rozmowy z twórcą podcastu Big Boy TV.

Jeśli chodzi o ostatnie Super Bowl, finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim, w hip-hopowym show w przerwie gry, poza 50 Centem wzięli udział również Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem i Kendrick Lamar. Raper przedyskutował ofertę z Dohy z menadżerem Eminema, Paulem Rosenbergiem. Ten jednak przekazał 50 Centowi, że Marshall Mathers nie jest zainteresowany zagraniem koncertu w Katarze.

50 Cent nie powiedział, jaki mógł być powód tej odmowy. Przypuszczalnie mogło chodzić o kontrowersje wokół działań władz Kataru, które oskarżane są przez społeczność międzynarodową o łamanie praw człowieka.

Raper w tym samym wywiadzie przyznał również, że wraz z Eminem pracuje nad serialową adaptacją filmu "8 mila" z 2002 r., który inspirowany jest biografią Eminema.

