"Wykuty z mroźnego rdzenia tajemniczej i poważanej norweskiej sceny blackmetalowej, Gaahls Wyrd wyczarowuje fascynującą syntezę chaosu i piękna. Pod wodzą Kristiana 'Gaahl' Espedala zespół tworzy rozbudowaną sagę dźwięku - brzmienie tyleż pierwotne, co przekraczające granice. Na 'Braiding The Stories' Gaahls Wyrd przemierzają enigmatyczne krajobrazy umysłu i ducha, rzeźbiąc niekonwencjonalne pasaże rzucające wyzwanie szablonowym ramom ekstremalnego metalu, pozostając zarazem zakorzenionym w norweskim dziedzictwie. To alchemiczna wyprawa przez krainy snu i jawy, podczas której Gaahls Wyrd snują dźwiękową narrację, zgłębiając nieprzerwany taniec pomiędzy tym co widoczne a tym co ukryte" - czytamy o drugiej płycie Gaahls Wyrd.

"Każdy utwór stanowi dogłębną analizę tajemnic rzeczywistości, przedstawiając to co ulotne poprzez potężne połączenie filozoficznej zadumy z innowacyjną warstwą kompozycyjną. Materiał ten zaprasza słuchacza w głąb labiryntu dźwiękowych pejzaży - do miejsca, gdzie kontemplacyjne melodie splatają się z instynktowną mocą. W samym sercu albumu tkwi podroż do samopoznania, wyprawa rozbrzmiewająca ponadczasowym głosem Gaahla, zachęcając nie tylko do słuchania, ale i przeżywania, namysłu i przekraczania granic" - dodano.

1. "The Dream"

2. "Braiding The Stories"

3. "Voices In My Head"

4. "Time And Timeless Timeline"

5. "And The Now"

6. "Through The Veil"

7. "Visions And Time"

8. "Root The Will"

9. "Flowing Starlight".