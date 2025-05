"Polsat Hit Festiwal to bardzo duże, rozbudowane kulturowe wydarzenie. To dla mnie nostalgiczny moment, bo uwielbiam morze, kocham Sopot, a świadomość, że będę mogła wystąpić podczas wydarzenia, które jest kolebką muzyki i festiwalu, bardzo mnie wzrusza. Cały czas przygotowujemy występ - jestem osobą, która do wszystkiego podchodzi perfekcjonistycznie, bo jestem perfekcjonistką. Lubię, gdy wszystko jest dopracowane, więc dużo pracuję. Mam nadzieję, że wszystko się uda" - opowiedziała Interii Muzyce bryska.

Zapytaliśmy wokalistkę o to, co ma teraz w planach i czy pracuje nad nowym wydawnictwem. "Szykuje się dużo nowości. Materiał jest dojrzały, trochę inny od tego, jaki wypuszczałam do tej pory. Nadal wiele przekazuję w słowach, bo zawsze kładę nacisk na to, aby muzyka coś ludziom przekazywała, aby była cząstką mnie. Na Polsat Hit Festiwalu będą sami wspaniali ludzie, bardzo utalentowani artyści. Każdy z nich mnie inspiruje, bo każdy z nich daje od siebie coś innego. Bardzo się cieszę, że mogę być w tak zacnym gronie tutaj i że mogłam poznać tak znakomitych ludzi!" - odpowiedziała bryska.