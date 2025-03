Lady Gaga , niekwestionowana ikona muzyki pop, niedawno wydała nowy album, zatytułowany "Mayhem" . Krążek zapowiadały single "Die With a Smile" (stworzony we współpracy z Bruno Marsem ), "Disease" oraz "Abracadabra" , który błyskawicznie obiegł internet, królując głównie na TikToku.

Wierni fani gwiazdy z całego świata czekali na nowe wydawnictwo ładnych parę lat. Artystka bowiem ostatni popowy krążek - "Chromatica" - wydała w maju 2020 r. Później, w 2021 r., ukazała się jeszcze jazzowa płyta "Love for Sale" , nagrana w duecie z legendarnym Tonym Bennettem , lecz słuchacze mimo wszystko najbardziej czekali na powrót artystki do korzeni. Teraz, gdy album został oddany w ich ręce, niecierpliwią się na występy Lady Gagi na żywo.

Wraz z premierą "Mayhem" artystka zaczęła ogłaszać pierwsze koncerty promujące nowy materiał. Już niedługo odwiedzi Stany Zjednoczone (gdzie wystąpi w ramach słynnego festiwalu Coachella), Meksyk, Brazylię i Singapur. Koncerty w Europie wciąż pozostają jednak tajemnicą. Polscy fani artystki mają ogromną nadzieję na to, że gwiazda powróci do naszego kraju. Jesienią 2024 r. sama przyznała, że nasz kraj powinien znaleźć się na liście przystanków na nadchodzącej trasie koncertowej. "Jeśli zagram koncerty w Europie, to przyjadę do Polski na pewno" - stwierdziła Lady Gaga w rozmowie z naEKRANIE.