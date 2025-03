Justyna Steczkowska przeżyła śmierć kliniczną. Wyznała, co widziała po drugiej stronie

Po tych doświadczeniach artystka przestała bać się śmierci. W wywiadzie z Zuzanną Falzmann w podcaście "FeelZenn" dodała, że miejsce, które widziała po drugiej stronie, było pełne wolności, miłości i spokoju. "Takie wrażenie, że znalazłam się w innej przestrzeni. To oczywiste, że tam byłam. To nie był świat realny, do którego przywykłam, namacalny - gdzie jest łóżko, są rodzice, wszystko jest gęste" - wyznała.

"To była absolutna wolność, absolutne piękno, trudne do wytłumaczenia uczucie miłości, która cię otacza. Spokoju, zrozumienia, empatii. Ogarniająca cię miłość jest nie do opisania słowami. To na pewno. Nie bardzo chce się wracać z tamtej przestrzeni" - dodała.