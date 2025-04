Rudi Schuberth przez lata był jedną z najbarwniejszych postaci polskiej estrady. Jako wokalista zespołu Wały Jagiellońskie , kabareciarz związany z Kabaretem Tey i prowadzący telewizyjne programy rozrywkowe, na stałe wpisał się w krajobraz rodzimej popkultury. Polacy pokochali go m.in. za prowadzenie kultowych "Śpiewających fortepianów" i jurorowanie w programie "Jak oni śpiewają".

Z czasem jednak popularność zaczęła ciążyć artyście. Udzielanie wywiadów, życie pod presją mediów i nieustanne pytania o życie prywatne skłoniły go do radykalnej decyzji - całkowicie wycofał się z mediów. Dziś nie występuje publicznie, nie udziela wywiadów i nie przyjmuje propozycji zawodowych.

Od kilkunastu lat Rudi Schuberth wraz z żoną Małgorzatą prowadzi agroturystykę na Kaszubach. W malowniczej wiosce Otnoga, położonej niedaleko Kościerzyny, zbudowali rodzinne gospodarstwo, które stało się ich prywatnym rajem. "To nasz raj na ziemi" - mówił artysta w jednym z wywiadów.

Schuberth nie tylko odpoczywa na łonie natury, ale i aktywnie pracuje. Zajmuje się hodowlą danieli, prowadzi łowiska wędkarskie, odnawia meble i tworzy dekoracyjne lampy. W domowych warunkach wytwarza wędliny i sery, które trafiają do gości gospodarstwa. "Mamy wszystko, co potrzebne do szczęścia: wodę ze źródła, ciszę, spokój i zdrową żywność" - przekonuje muzyk.