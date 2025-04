"Wiele osób oczekiwało, że Freddie będzie dopasowywał się do publiczności. On tego nie chciał. On po prostu chciał piosenek takimi, jakie są" - mówił Reinhold Mack.

W tekstach Mercury poruszył bardziej osobiste tematy, w przeciwieństwie do płyt Queen, jak choćby w zamykającym płytę utworze "Love Me Like There's No Tomorrow", który zadedykował austriackiej aktorce Barbarze Valentin. To w jej apartamencie w Monachium pomieszkiwał w pierwszej połowie lat 80., jednak ich romantyczna relacja zakończyła się pod koniec 1985 r., raptem kilka miesięcy po premierze płyty "Mr. Bad Guy". O względy Freddiego Austriaczka rywalizowała ze swoimi rodakiem, Winniem Kirchbergerem, wokalista związał się z irlandzkim fryzjerem, Jimem Huttonem, który pozostał u jego boku do śmierci frontmana Queen.