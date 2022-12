Wypowiadając się dla "Wall Street Journal", Bob Dylan wymienił legendy tego gatunku, czyli Wu-Tang Clan i Eminema , przy czym zaznaczył, że ceni tych wykonawców za "wyczucie słów i języka". Zaraz jednak dodał, że lubi "każdego artystę, którego wizja jest podobna do jego własnej".

Na swojej playliście ma więc także utwory m.in.: Royal Blood, Celeste, Rag N' Bone Mana, Nicka Cave’a, Jacka White'a i frontmana Arctic Monkeys Alexa Turnera. Z kolei zapytany o ulubione gatunki muzyczne odrzekł, że jest ich wiele. Wymienił country blues, western swing, hillbilly i bluegrass. "Historycy muzyki powiedzieliby, że kiedy je wszystkie połączysz, nazywa się to rock and roll" - powiedział. "Myślę, że to byłby mój ulubiony gatunek".

Reklama

Wideo Bob Dylan - Like A Rolling Stone (Live at Newport 1965)

Bob Dylan fanem hip-hopu. Ogląda też brytyjskiego tasiemca

Ciekawa jest też jego odpowiedź na pytanie, co ogląda w telewizji. Tutaj legendarny bard przyznał, że ceni jedynie trzy seriale: brytyjską operę mydlaną "Coronation Street" (serial emitowany od 1960 roku - przyp. red.), detektywistycznego "Father Brown" ("Ojca Browna") oraz że z przyjemnością wraca do wcześniejszych sezonów amerykańskiego dreszczowca science fiction "The Twilight Zone" ("Strefa mroku").

"Nie jestem fanem pakietów streamingowych ani programów informacyjnych. Nigdy nie oglądam niczego cuchnącego lub nikczemnego. Nic obrzydliwego, nic wziętego z psiego tyłka" - zaznaczył.

Clip Bob Dylan Things Have Changed

Ogląda zatem niewiele, bo jak przyznał, woli sięgnąć po Pismo Święte. "Jestem osobą religijną. Medytuję i modlę się, zapalam świece w kościele. Wierzę w potępienie i zbawienie, a także w predestynację (koncepcja religijna, według której losy człowieka są z góry określone przez wolę Boga - przyp. red.), Pięcioksiąg Mojżeszowy (pierwsze księgi Starego Testamentu - red.), Listy św. Pawła, inwokacje świętych, wszystko".

Wywiad z Dylanem ukazał się w ramach promocji jego najnowszej książki "The Philosophy of Modern Song", która trafiła na półki sklepowe 1 listopada.

Czytaj też: