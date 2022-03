Bob Dylan ma wkrótce wydać swoją pierwszą książkę od 2004 roku "Kroniki: Tom1" i pierwszą od czasu zdobycia literackiej Nagrody Nobla w 2016 roku. Nowa publikacja, której premierę zaplanowano na listopad, nosi tytuł "The Philosophy Of Modern Song".

"Dylan, który zaczął pisać 'The Philosophy Of Modern Song' w 2010 roku, oferuje mistrzowską lekcję sztuki i rzemiosła pisania piosenek. Napisał ponad 60 esejów skupiających się na piosenkach innych artystów, od Stephena Fostera po Elvisa Costello, Hanka Williamsa, czy Ninę Simone. Analizuje to, co nazywa pułapką łatwych rymów, wyjaśnia, w jaki sposób dodanie jednej sylaby może osłabić piosenkę, a nawet wyjaśnia, jak bluegrass odnosi się do heavy metalu. Te eseje są napisane wyjątkową prozą Dylana. Są tajemnicze i zmienne, przejmujące i głębokie, a często śmieją się głośno i zabawnie. I choć pozornie są o muzyce, tak naprawdę są medytacjami i refleksjami na temat ludzkiej kondycji. W książce przewija się prawie 150 starannie wyselekcjonowanych zdjęć, a także seria sennych riffów, które zebrane razem przypominają epicki wiersz i dodają transcendencji dzieła" - czytamy w notce prasowej.

"The Philosophy Of Modern Song" ukaże się 8 listopada 2022 roku nakładem Simon & Schuster.

Prezes i dyrektor generalny wydawnictwa, Jonathan Karp, podzielił się stwierdzeniem, że tylko Bod Dylan mógł napisać takie dzieło.

"'The Philosophy Of Modern Song' mógł napisać tylko Bob Dylan. Jego głos jest wyjątkowy, a jego twórczość wyraża głębokie uznanie i zrozumienie piosenek, ludzi, którzy ożywiają te piosenki i ich znaczenie dla nas wszystkich." - komentuje.

