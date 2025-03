Lady Gaga , przez wielu uznawana za ikonę współczesnego popu, niedawno wydała nowy album, zatytułowany "Mayhem" . Krążek zapowiadały głośne single "Die With a Smile" (stworzony we współpracy z Bruno Marsem ), "Disease" oraz "Abracadabra" , który błyskawicznie obiegł internet, królując głównie na TikToku. Fani gwiazdy z całego świata czekali na kolejne wydawnictwo kilka lat. Artystka bowiem ostatni popowy krążek - "Chromatica" - wydała w maju 2020 r.

Polscy fani Gagi szczególnie liczyli na to, że artystka zdecyduje się odbyć trasę koncertową po Starym Kontynencie, ponieważ zdążyli już zatęsknić za jej muzyką na żywo. Jesienią 2024 r. piosenkarka sama przyznała, w jednym z wywiadów, że nasz kraj powinien znaleźć się na liście przystanków podczas nadchodzącego europejskiego tournee. "Jeśli zagram koncerty w Europie, to przyjadę do Polski na pewno" - obiecała Lady Gaga w rozmowie z naEKRANIE.

W mediach społecznościowych artystki właśnie pojawiło się ogłoszenie, które poruszyło fanami z całego świata. Lady Gaga zapowiedziała globalną trasę koncertową "The Mayhem Ball" . Okazuje się jednak, że nie ma dobrych wieści dla słuchaczy z Polski, którzy długo czekali na zapowiedź koncertów. W ramach europejskiej części tournee gwiazda nie zawita do naszego kraju.

Trasa koncertowa "The Mayhem Ball" rozpocznie się w lipcu, a zakończy w listopadzie 2025 r. Artystka najpierw odwiedzi Stany Zjednoczone, następnie Wielką Brytanię, Szwecję, Włochy, Hiszpanię, Niemcy, Holandię, Belgię, a we Francji zakończy swoje tournee.

"Nie planowałam jechać w trasę w tym roku, po moich występach w Singapurze, ale niesamowita reakcja na nowy album zainspirowała mnie do dalszego działania. Udało się to zorganizować bardzo szybko, dzięki Arthurowi Fogelowi i niesamowitej ekipie Live Nation, która zaplanowała globalną trasę w zaledwie kilka tygodni. Tym razem wybraliśmy areny, aby dać mi możliwość kontroli nad szczegółami show w sposób, w jaki nie można tego zrobić na stadionach - szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Ten spektakl został zaprojektowany tak, aby był teatralnym i elektryzującym doświadczeniem, które ożywia 'Mayhem' dokładnie tak, jak sobie to wyobrażam. Trasa 'Mayhem Ball Tour' oficjalnie nadchodzi do was. Do zobaczenia wkrótce potwory" - napisała na swoim Instagramie Lady Gaga.