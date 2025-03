W 2023 roku Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami, Heleną i Alicją, przeprowadzili się Stanów Zjednoczonych, gdzie osiedli w jednej z dzielnic w Miami. Celebryci chwalą sobie życie w nowym miejscu, jednak ostatnio doszło do przykrego zdarzenia, które zakłóciło ich spokój. Agata Rubik opowiedziała o incydencie, w którym obca kobieta nagrywała ich dom bez pozwolenia i wrzucała filmy na social media.

Nieznajoma zdawała sobie sprawę z czyją posiadłością ma do czynienia, ponieważ w swoich publikacjach oznaczyła Piotra Rubika. Jej zachowanie było jednoznaczne, miało na celu pokazanie wszystkim fanom, gdzie mieszka znana gwiazda i potencjalne umożliwienie jej nagabywania. Agata Rubik od razu wypowiedziała się na temat incydentu i zwróciła uwagę na to, że jest to nieodpowiednie zachowanie.