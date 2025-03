Zespół opublikował krótką wiadomość, w której ogłosił odejście Ferrera. Perkusista dołączył do Guns N’ Roses w 2006 roku i przez 19 lat pozostawał częścią ich koncertowego składu. W oświadczeniu podkreślono, że rozstanie następuje w przyjaznej atmosferze, a muzycy wyrazili wdzięczność za jego kreatywność oraz wkład w działalność grupy. Dodano również, że Ferrer zapisał się w historii jako najdłużej grający perkusista zespołu.

Co dalej z Guns N’ Roses?

Zespół nie zdradził jeszcze, kto zajmie jego miejsce w nadchodzącej trasie koncertowej. Wiadomo jednak, że Guns N’ Roses w 2025 roku ruszają w tournée pod hasłem "Because what you want N’ what you get are two completely different things”. W ramach tej trasy muzycy odwiedzą również Polskę - ich koncert na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się 12 lipca 2025 roku. W roli supportu wystąpi legendarna grupa Public Enemy.

Kim jest Frank Ferrer?

Frank Ferrer to doświadczony amerykański perkusista rockowy, znany nie tylko z działalności w Guns N’ Roses, ale także ze współpracy z takimi zespołami jak The Psychedelic Furs i Love Spit Love. W swojej karierze nagrywał również z PJ Harvey, Neilem Youngiem i grupą Tool. Jego obecność w Guns N’ Roses była kluczowa podczas prac nad albumem "Chinese Democracy”, który do dziś pozostaje ostatnim studyjnym wydawnictwem zespołu. Ostatni koncert Ferrera z grupą odbył się 5 listopada 2023 roku.

Dziedzictwo i twórczość Guns N' Roses

Guns N’ Roses to jedna z najważniejszych formacji w historii rocka. Zespół, założony w 1985 roku w Los Angeles, zdobył światową sławę dzięki debiutanckiemu albumowi "Appetite for Destruction". Krążek sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy, a utwory takie jak "Sweet Child O’ Mine", "Welcome to the Jungle" i "Paradise City do dziś pozostają rockowymi klasykami".

W 1991 roku Guns N’ Roses wydali dwa albumy jednocześnie - "Use Your Illusion I" i "Use Your Illusion II". Oba wydawnictwa zawierały zarówno hardrockowe hymny, jak i ballady, a takie utwory jak "November Rain", "Don’t Cry" i "Civil War" na stałe zapisały się w historii muzyki.

Po burzliwym okresie w latach 90. i licznych zmianach w składzie, zespół powrócił w 2008 roku z albumem "Chinese Democracy", który był efektem wieloletnich prac i eksperymentów muzycznych. Choć spotkał się z mieszanym odbiorem, pokazał, że Guns N’ Roses wciąż poszukują nowych brzmień. W 2016 roku doszło do historycznego powrotu Slasha i Duffa McKagana, co zapoczątkowało trwającą 3 lata trasę "Not in This Lifetime... Tour".

