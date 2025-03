Nie da się ukryć, że najpopularniejszy utwór Shazzy to "Bierz co chcesz". Teledysk do piosenki był kręcony w piekarni, a pamiętają go wszyscy miłośnicy tego gatunku. W roli głównej wystąpiła oczywiście sama Marlena Pańkowska. Wymieniając najlepsze hity disco polo lat 90. trudno nie wymienić Shazzy, która trafiła nawet na okładkę "Playboya". Artystka była ówcześnie nazywana polską ikoną seksu. "Nakład tego pisma z Shazzą na okładce sprzedał się w takiej ilości, że nawet do tej pory nie został przekroczony!" - pisano po latach na profilu wokalistki na Facebooku.