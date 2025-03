Sia to 49-letnia piosenkarka, pochodząca z Australii. Zdobyła światową sławę przebojami "Chandelier" , "Cheap Thrills" , "Elastic Heart" czy "Titanium" stworzonym we współpracy z Davidem Guettą . Gwiazda znana jest ze swojego charakterystycznego stylu muzycznego, w którym łączy pop i elektronikę, a także z niezwykle osobliwego trybu życia. Swoim wizerunkiem artystka zaznacza, że ceni sobie skrytość - od lat występuje w wielkiej peruce, dzięki której cała jej twarz jest zasłonięta. Życie Sii to pasmo tajemnic, a kilka z nich właśnie wyszło na jaw.

Do mediów właśnie dotarły przykre wieści - kolejny związek Sii zakończył się niepowodzeniem. Po zaledwie 22 miesiącach małżeństwo artystki dobiegło końca. Portal TMZ dotarł bowiem do dokumentów rozwodowych, które złożone zostały do sądu w dniu 19 marca. Wynika z nich także, że zaledwie dzień wcześniej doszło do separacji małżonków.