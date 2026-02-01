W sieci zawrzało po odcinku "The Voice Senior". "Szkoda uczestników"
Atmosfera w "The Voice Senior" się zagęszcza. Uczestnicy 31 stycznia walczyli o udział w półfinale programu. Internauci ochoczo komentują ostatnie decyzje trenerów, a towarzyszy im przy tym cała plejada emocji od zachwytu, aż po oburzenie.
3 stycznia 2026 roku rozpoczęła się 7. już edycja "The Voice Senior", w której oglądamy na scenie uczestników powyżej 60. roku życia. Na fotelach zasiedli ponownie Robert Janowski, Alicja Majewska oraz Andrzej Piaseczny. Teraz szeregi trenerów zasiliła również Majka Jeżowska. W ostatnio emitowanym odcinku oglądaliśmy eliminacje do półfinałów programu. Walka była pełna emocji i wywołała lawinę mieszanych reakcji.
Zrobiła furorę w "The Voice Senior". Internauci nie kryją zachwytu
Na pierwszy ogień poszła drużyna Roberta Janowskiego. Wytypowano z niej czterech uczestników, których oglądać będziemy w półfinale. Jak czytamy w oficjalnym wpisie na fanpage'u programu: "To była muzyczna podróż pełna emocji i dojrzałych historii. Do półfinału Voice Senior awansują: Zbigniew Guzowski, Wojciech Szymański, Ryszard Orecki, Małgorzata Skrzypczak".
Najwięcej pozytywnych komentarzy zdecydowanie dotyczy ostatniej z wymienionych uczestniczek: "Pani Małgorzata Skrzypczak….mistrzostwo świata, takie emocje w głosie, że słucham na okrągło...", "Nie wyobrażam sobie, żeby Pani Małgorzata nie przeszła dalej. Już na przesłuchaniach w ciemno powaliła wspaniałym wokalem", "Super drużyna! Szczególnie jestem zauroczona głosem pani Małgosi". Warto wspomnieć, że wokalistka swoimi umiejętnościami zachwyciła jurorów już podczas przesłuchań w ciemno.
The Voice Senior: kto wystąpi w półfinale?
Z drużyny Alicji Majewskiej, "o spełnienie muzycznych marzeń" zawalczą: Barbara Lorenzetti, Albert Czarkowski, Grażyna Osmala oraz Barbara Gołaska. Podobnie, jak w przypadku Violetty Kapcewicz, oberwało się właśnie Grażynie Osmali. Internauci oburzeni są faktem, że jest ona zawodową piosenkarką: "Zawodnicy, którzy śpiewają zawodowo, nie powinni brać udziału. Wiadomo, że większe mają szanse", "Tylko dlaczego zawodowa piosenkarka jest w grupie amatorów?", "Jeżeli śpiewa zawodowo, to nie powinna brać udziału w tym programie".
Z kolei z podopiecznych Andrzeja Piasecznego, do następnego etapu przeszli: Elżbieta Godlewska, Violetta Kapcewicz, Mirosław Dymitrak i Krzysztof Koziarski. Tutaj zdecydowaną faworytką jest Violetta, której internauci wróżą już wygraną w programie: "Co tutaj się wydarzyło. Mistrzowskie wykonanie Pani Violetty", "Violetta wygra cały voice", "Zwyciężczyni jest jedna. Pani Wioletta ! To było coś pięknego ! Chciało by się słuchać dużo dłużej . Jest Pani niesamowicie utalentowana. Finał jest Pani".
Fanów najbardziej podzielił zespół Majki Jeżowskiej, z którego do dalszego etapu dostali się: Małgorzata Kulińska, Artur Słowik, Renata Bakalarska oraz Robert Ziętara. Internauci zarzucają trenerce brak umiejętności prowadzenia uczestników oraz zły dobór repertuaru: "Szkoda uczestników z drużyny pani Majki. Trenerka nie potrafiła ich przygotować", "Majka nie wyrabia jako trenerka... nie potrafi zmotywować ani odpowiednio ukierunkować członków swojej drużyny", "Zbyt trudne utwory do zaśpiewania dla amatorów...".