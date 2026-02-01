W sieci zawrzało po odcinku "The Voice Senior". "Szkoda uczestników"

3 stycznia 2026 roku rozpoczęła się 7. już edycja "The Voice Senior", w której oglądamy na scenie uczestników powyżej 60. roku życia. Na fotelach zasiedli ponownie Robert Janowski, Alicja Majewska oraz Andrzej Piaseczny. Teraz szeregi trenerów zasiliła również Majka Jeżowska. W ostatnio emitowanym odcinku oglądaliśmy eliminacje do półfinałów programu. Walka była pełna emocji i wywołała lawinę mieszanych reakcji.

Zrobiła furorę w "The Voice Senior". Internauci nie kryją zachwytu

Na pierwszy ogień poszła drużyna Roberta Janowskiego. Wytypowano z niej czterech uczestników, których oglądać będziemy w półfinale. Jak czytamy w oficjalnym wpisie na fanpage'u programu: "To była muzyczna podróż pełna emocji i dojrzałych historii. Do półfinału Voice Senior awansują: Zbigniew Guzowski, Wojciech Szymański, Ryszard Orecki, Małgorzata Skrzypczak".

Najwięcej pozytywnych komentarzy zdecydowanie dotyczy ostatniej z wymienionych uczestniczek: "Pani Małgorzata Skrzypczak….mistrzostwo świata, takie emocje w głosie, że słucham na okrągło...", "Nie wyobrażam sobie, żeby Pani Małgorzata nie przeszła dalej. Już na przesłuchaniach w ciemno powaliła wspaniałym wokalem", "Super drużyna! Szczególnie jestem zauroczona głosem pani Małgosi". Warto wspomnieć, że wokalistka swoimi umiejętnościami zachwyciła jurorów już podczas przesłuchań w ciemno.

The Voice Senior: kto wystąpi w półfinale?

Z drużyny Alicji Majewskiej, "o spełnienie muzycznych marzeń" zawalczą: Barbara Lorenzetti, Albert Czarkowski, Grażyna Osmala oraz Barbara Gołaska. Podobnie, jak w przypadku Violetty Kapcewicz, oberwało się właśnie Grażynie Osmali. Internauci oburzeni są faktem, że jest ona zawodową piosenkarką: "Zawodnicy, którzy śpiewają zawodowo, nie powinni brać udziału. Wiadomo, że większe mają szanse", "Tylko dlaczego zawodowa piosenkarka jest w grupie amatorów?", "Jeżeli śpiewa zawodowo, to nie powinna brać udziału w tym programie".

Z kolei z podopiecznych Andrzeja Piasecznego, do następnego etapu przeszli: Elżbieta Godlewska, Violetta Kapcewicz, Mirosław Dymitrak i Krzysztof Koziarski. Tutaj zdecydowaną faworytką jest Violetta, której internauci wróżą już wygraną w programie: "Co tutaj się wydarzyło. Mistrzowskie wykonanie Pani Violetty", "Violetta wygra cały voice", "Zwyciężczyni jest jedna. Pani Wioletta ! To było coś pięknego ! Chciało by się słuchać dużo dłużej . Jest Pani niesamowicie utalentowana. Finał jest Pani".

Fanów najbardziej podzielił zespół Majki Jeżowskiej, z którego do dalszego etapu dostali się: Małgorzata Kulińska, Artur Słowik, Renata Bakalarska oraz Robert Ziętara. Internauci zarzucają trenerce brak umiejętności prowadzenia uczestników oraz zły dobór repertuaru: "Szkoda uczestników z drużyny pani Majki. Trenerka nie potrafiła ich przygotować", "Majka nie wyrabia jako trenerka... nie potrafi zmotywować ani odpowiednio ukierunkować członków swojej drużyny", "Zbyt trudne utwory do zaśpiewania dla amatorów...".

Majka Jeżowska w „The Voice Senior”: Taki był jej tata materiały prasowe