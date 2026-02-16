Zabrała głos po wielkim finale "The Voice Senior". Tak oceniła Alicję Majewską

Powoli opadają emocje po wielkim finale siódmej edycji "The Voice Senior". W mediach społecznościowych głos zabrała Grażyna Osmala, która jako podopieczna Alicji Majewskiej znalazła się w gronie czwórki najlepszych uczestników.

Kobieta w średnim wieku uśmiecha się stojąc na tle sceny, ubrana jest w elegancką, czarną bluzkę z dużą kokardą i przezroczystymi rękawami. Jej włosy są krótko ścięte i naturalnie ułożone.
Grażyna Osmala dotarła do ścisłego finału "The Voice Senior"AKPAAKPA

W finałowym odcinku "The Voice Senior" każdy z trenerów (Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Andrzej Piaseczny, Robert Janowski) miał po dwóch uczestników, którzy dalej zabierali po jednym. Spośród czwórki najlepszych to widzowie w głosowaniu SMS wybierali laureata programu.

Ostatecznie tytuł Najlepszego Głosu i główna nagroda 50 tys. zł powędrowała do Violetty Kapcewicz z ekipy Andrzeja Piasecznego. Pozostali finaliści, równie mocno docenieni za swój kunszt i pasję, otrzymali nagrody w wysokości 15 tys. zł.

"The Voice Senior": Grażyna Osmala zabrała głos

W mediach społecznościowych głos po programie zabrała Grażyna Osmala, która była najlepszą uczestniczką w drużynie Alicji Majewskiej.

"Z całego serca dziękuję za ogrom wsparcia, który otrzymywałam przez ostatnie tygodnie - za głosy, wiadomości, dobre słowa i życzliwość. Każe z nich dodawało mi odwagi i niosło dalej. Udział w programie był dla mnie czymś znacznie więcej niż muzyczną przygodą" - napisała śpiewająca seniorka na Facebooku.

"Cztery odwrócone fotele, możliwość śpiewania na tej scenie i chwile, które tam przeżyłam, pozostaną w moim sercu na zawsze. Ogromnym darem było dla mnie znalezienie się w drużynie Pani Alicji Majewskiej" - dodała Grażyna Osmala, dziękując swojej opiekunce za wspólne rozmowy, wskazówki i czas spędzony razem.

"Spotkać artystkę, którą podziwiało się przez lata, a potem móc uczyć się od Niej i przeżywać muzykę wspólnie - to jedno z najpiękniejszych przeżyć mojego życia" - podkreśliła.

Grażyna Osmala we wpisie podziękowała też pozostałym uczestnikom programu, osobno gratulując Violetcie Kapcewicz. "Jej talent i wrażliwość zachwyciły nas wszystkich" - zaznaczyła.

Wokalistka swoją przygodę ze sceną rozpoczęła u boku siostry, występując w chórkach u Krystyny Prońko (podczas KFPP w Opolu w 1981 r.). Od dwóch dekad współtworzy duet ze swoim partnerem Markiem, bawiąc lokalną społeczność i śpiewając w Senior Band. Jest wielką miłośniczką Włoch oraz włoskiej piosenki, co doprowadziło ją do zwycięstwa w XXI Festiwalu Internazionale Della Canzone Napoletana.

Alicja Majewska o dyskomforcie w „The Voice Senior”. Tak podsumowała trenerówINTERIA.PL
