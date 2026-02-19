Pokazał zakulisowe zdjęcia z "The Voice Senior". "Kiedy emocje opadną"

W wielkim finale siódmej edycji "The Voice Senior" Andrzej Piaseczny miał pod swoimi skrzydłami duet Violetta Kapcewicz i Krzysztof Koziarski. Ostatecznie postawił na wokalistkę, która głosami telewidzów zdobyła główną nagrodę. Trener nie ukrywał, że jego zdaniem w innych okolicznościach oboje powinni walczyć o końcowe zwycięstwo.

Trzy osoby stojące na scenie oświetlonej reflektorami, dwie kobiety w eleganckich strojach oraz mężczyzna w ciemnym garniturze, wszyscy skierowani przodem do obiektywu, atmosfera oficjalna.
Finał "The Voice Senior": Violetta Kapcewicz, prowadząca Marta Manowska i Krzysztof KoziarskiTVP Agencja FORUM

Przypomnijmy, że w finałowym odcinku "The Voice Senior" każdy z trenerów (Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Andrzej Piaseczny, Robert Janowski) miał po dwóch uczestników, którzy dalej zabierali po jednym. Spośród czwórki najlepszych to widzowie w głosowaniu SMS wybierali laureata programu.

Ostatecznie tytuł Najlepszego Głosu i główna nagroda 50 tys. zł powędrowała do Violetty Kapcewicz z ekipy Andrzeja Piasecznego. Pozostali finaliści - Małgorzata Skrzypczak, Grażyna Osmala i Artur Słowik - otrzymali nagrody w wysokości 15 tys. zł.

Krzysztof Koziarski pokazał zdjęcia zza kulis "The Voice Senior"

Andrzej Piaseczny wybierał pomiędzy Violettą Kapcewicz a Krzysztofem Koziarskim. Trener nie ukrywał, że jego podopieczni są tak silnymi osobowościami, że w innych okolicznościach oboje powinni walczyć o zwycięstwo.

"Już za kilka dni emocje całkiem opadną ale zostaną wspomnienia. Publikuję fotki z prywatnych zasobów" - napisał na Facebooku Krzysztof Koziarski.

20 lutego finalista "The Voice Senior" jak co miesiąc da darmowy koncert w Herbaciarni Bombilla w Raciborzu. "Dla nas jest zdecydowanym zwycięzcą" - zapraszają organizatorzy.

"Elektryk, które czuje bluesa. Gra na harmonijce chromatycznej i bluesowej, klawiszach, gitarze akustycznej i elektrycznej. Lubi występować i prowadzić lokalne imprezy jako konferansjer. Talent konferansjerski szlifował za komuny, pracując przez pięć lat w zakładowym radiowęźle. Jest niezastąpiony w prowadzeniu imprez karaoke, koncertów charytatywnych, biesiad dla seniorów. Ma duszę społecznika, czynnie uczestniczy w życiu artystycznym miasta" - tak Krzysztofa Koziarskiego przedstawiał "The Voice Senior".

"The Voice Senior" - uczestnicy finałowego odcinka

Drużyna Alicji Majewskiej: Albert Czarkowski, Grażyna Osmala
Drużyna Roberta Janowskiego: Ryszard Orecki, Małgorzata Skrzypczak
Drużyna Andrzeja Piasecznego: Krzysztof Koziarski, Violetta Kapcewicz
Drużyna Majki Jeżowskiej: Artur Słowik, Robert Ziętara.

Andrzej Piaseczny: Mam najlepszy czas w życiuINTERIA.PL
