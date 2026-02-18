Finalista "The Voice Senior" ujawnił szczegóły ślubu. "Diaboliczny plan"

Przypomnijmy, że w finałowym odcinku "The Voice Senior" każdy z trenerów (Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Andrzej Piaseczny, Robert Janowski) miał po dwóch uczestników, którzy dalej zabierali po jednym. Spośród czwórki najlepszych to widzowie w głosowaniu SMS wybierali laureata programu.

Ostatecznie tytuł Najlepszego Głosu i główna nagroda 50 tys. zł powędrowała do Violetty Kapcewicz z ekipy Andrzeja Piasecznego. Pozostali finaliści, równie mocno docenieni za swój kunszt i pasję, otrzymali nagrody w wysokości 15 tys. zł. W tym gronie znalazł się Artur Słowik, podopieczny Majki Jeżowskiej.

"The Voice Senior": Artur Słowik szykuje się do ślubu

Swoją nagrodę wokalista - żeglarz i właściciel klubokawiarni Piwnica Pod Galerią - zamierza przeznaczyć na odbudowę Officyny w Stargardzie (otwarcie planowane jest na przełom maja i czerwca). Ma tam powstać restauracja, minibrowar i pokoje gościnne.

W rozmowie z Twoim Radiem Artur Słowik ujawnił, że chciałby w tym czasie od razu zorganizować swój ślub i wesele z Barbarą Świątkiewicz.

"Jeszcze ustalimy, ale jak będziemy otwierać, to chyba zrobimy wesele od razu. Taki miałem diaboliczny plan. Nie wiem, czy Melissa się na to zgodzi" - powiedział finalista "The Voice Senior".

Uczestnik programu TVP zdobył spore doświadczenie na muzycznej scenie jeszcze w latach 80. Z bluesowym zespołem Operating Conditions zagrał dwukrotnie na festiwalu Rawa Blues, a w konkursie Debiutów w Opolu w 1987 r. zdobył główną nagrodę im. Anny Jantar. Rozwijającą się karierę wokalisty przerwało powołanie do wojska.

Po latach współpracuje obecnie z zespołem Big Band Stargard. Kultywuje też swoją pasję żeglarską - założył Młodzieżowe Koło Żeglarskie Delfinka i szkoli młodych zapaleńców pływania.

