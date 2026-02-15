Andrzej Piaseczny po finale "The Voice Senior": Mam najlepszy czas w życiu

Tradycyjnie wszystkie odcinki "The Voice Senior" są nagrane wcześniej. Na żywo mogliśmy zobaczyć samo ogłoszenie wyników w finale.

W odcinku finałowym kończyła się rola trenerów, którzy na ostatniej prostej decydowali, kto spośród ich podopiecznych rywalizować będzie o głosy telewidzów.

"The Voice Senior": Kto wygrał w finale?

Poza ósemką finalistów na scenie wystąpili goście specjalni - pierwsza dama polskiego jazzu Ewa Bem oraz Wojciech Bardowski, zwycięzca poprzedniej edycji "The Voice Senior" z drużyny Roberta Janowskiego.

Skład trenerski w tej edycji poza Robertem Janowski uzupełniali debiutująca w tej roli Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów). To właśnie oni oceniali śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia.

Andrzej Piaseczny zdecydował, że z duetu Krzysztof Koziarski i Violetta Kapcewicz o głosy widzów powalczy ta druga. To właśnie ona została laureatką programu.

"Tak dużo energii w tych ludziach, uśmiechu, takiej radości życia. (...) Czas nie stoi w miejscu dla nas wszystkich. Dla siebie samego uważam, że mam najlepszy czas w życiu" - mówił po finale Andrzej Piaseczny w rozmowie z Damianem Glinką z Pomponika.

