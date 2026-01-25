Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów).

Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostanie tylko ogłoszenie wyników w finale. Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

"The Voice Senior": Violetta Kapcewicz podzieliła internautów

W sobotnim odcinku zobaczyliśmy ostatnie Przesłuchania w ciemno, a trenerzy skompletowali swoje drużyny. Największe emocje wśród internautów (ponad 500 komentarzy na oficjalnym profilu programu na Facebooku) wywołał występ Violetty Kapcewicz.

Uczestniczka zaśpiewała piosenkę "Dla ciebie jestem sobą", którą wykonywała wcześniej Kalina Jędrusik. Utwór z 1961 r. napisali Grzegorz Wasowski i Jeremi Przybora z Kabaretu Starszych Panów. Swojego fotela nie odwróciła jedynie Alicja Majewska, a pani Violetta zdecydowała się dołączyć do ekipy Andrzeja Piasecznego.

Gorącą dyskusję wywołały umiejętności wokalistki, która może pochwalić się całkiem sporym doświadczeniem na estradzie. Jak się okazuje, Violetta Kapcewicz występowała na dużych scenach, m.in. na Festiwalu Piosenki Radzieckiej, gdzie otrzymała wyróżnienia i nagrodę dziennikarzy. To otworzyło jej drogę do występów w prestiżowych programach artystycznych, koncertowała z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach.

Na fali festiwalowych sukcesów rozpoczęła współpracę z greckim zespołem Orfeusz, z którym podróżowała po całej Polsce. Po jednym z występów menedżer Krystyny Giżowskiej zaproponował jej karierę solową. Wybrała zespół, później związała się ze sceną estradową i założyła rodzinę.

Niektórzy widzowie i internauci wprost uważają, że osoba z tak dużym doświadczeniem nie powinna brać udziału w show TVP.

"Jak można porównywać zawodowca do ludzi amatorów! Wielka ustawka", "Pani raczej nie powinna zgłaszać się do takiego formatu. Jest czynną artystką, śpiewa od lat i rywalizacja z amatorami zawsze postawi ja wyżej", "Właśnie dobrze uchwycony temat. Mój Jerzy nie śpiewa profesjonalnie, dlatego odpadł. Szkoda, że produkcja nie bierze pod uwagę właśnie takiego aspektu, że można uczestnika obrobić jak diament", "To że pięknie zaśpiewała to nie podlega dyskusji, jest to osoba z długoletnim stażem na scenie. To jest program dla amatorów", "To miał być program dla amatorów i takie były pierwsze odcinki a teraz to żenada bardzo przykro", "Bardzo to niesprawiedliwe, osoby które śpiewają w zespołach, są wybierane...no bo kto jeśli nie one", "To miał być program dla amatorów a nie zawodowców z długoletnim stażem na scenie", "Czy w tym programie nadal szukają talentów, czy je pokazują? W jakim kierunku kobieta o pięknym głosie ma się rozwijać?" - czytamy w komentarzach.

We wpisach nie brak jednak również komplementów doceniających talent Violetta Kapcewicz. Wielu obserwatorów uważa, że uczestniczka bez problemów zajdzie do samego finału.

Wokalistka w 1990 roku wyjechała do Niemiec, gdzie śpiewała przez blisko dwie dekady. Po powrocie do Polski w 2008 r. przez wiele lat występowała w lokalach i hotelach regionu Karkonoszy, ale wszystko ucichło w pandemii. Obecnie regularnie śpiewa w hotelu w Świeradowie-Zdroju. Po wyróżnieniu na Senioralnym Festiwalu Piosenki Artystycznej we Wrocławiu i udziale w finale ogólnopolskiego konkursu "Piosenka jest dobra na wszystko", obiecała sobie, że za rok znów da się poznać ludziom. Jej motto brzmi: "Bo jak nie teraz, to kiedy?".

"The Voice Senior" - kto awansował dalej?

Drużyna Alicji Majewskiej: Zdzisław Woźniak, Małgorzata Piastowska, Albert Czarkowski, Barbara Lorenzetti, Barbara Gołaska, Grażyna Osmala

Drużyna Andrzeja Piasecznego: Mirosław Dymitrak, Dariusz Dudkiewicz, Krzysztof Koziarski, Józef Masiak, Elżbieta Godlewska, Violetta Kapcewicz

Drużyna Majki Jeżowskiej: Renata Bakalarska, Artur Słowik, Małgorzata Kulińska, Stanisław Głowala, Krystyna Krakowiak, Robert Ziętara

Drużyna Roberta Janowskiego: Piotr Kwiecień, Małgorzata Skrzypczak, Ryszard Orecki, Wojciech Szymański, Małgorzata Jędrzejewska, Zbigniew Guzowski.

Majka Jeżowska w „The Voice Senior”: Taki był jej tata materiały prasowe