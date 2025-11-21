Przed nami już tylko dwa ostatnie odcinki 16. edycji "The Voice of Poland". W sobotnim półfinale w roli gości specjalnych pojawią się Ania Karwan, Dawid Kwiatkowski (były trener "The Voice Kids", obecnie juror "Must Be The Music" w Polsacie) i wokalista pop - pszona.

Ania Karwan, która pełni funkcję dodatkowej trenerki, w programie zaśpiewa swój najnowszy singel "W to mi graj". Piosenka właśnie trafiła do sieci.

"Wiem, że bardzo dużo razy obiecywałam, że ta piosenka wyjdzie, ale ja też nie czułam w sobie gotowości, żeby ją pokazać. Wiem, że teraz bardzo dużo rzeczy naraz jest wydawanych, jest mnóstwo singli, mnóstwo płyt, ale ja nadal jestem fanką tej myśli, że artysta musi dojrzeć do tego, że pokazać swoją piosenkę, swoje dzieło, cokolwiek, na co pracuje się swoimi emocjami. Czuję, że dopiero teraz jestem na to gotowa. Daliście mi mnóstwo wiary w to i nadziei, że ta piosenka zostanie fantastycznie odebrana" - mówiła na Instagramie Ania Karwan jeszcze przed premierą.

Ania Karwan i "W to mi graj": Czuję się jak debiutantka

Autorami "W to mi graj" są Ania Karwan (muzyka, tekst), Leon Krześniak (muzyka, miks), Magdalena Wójcik i Wiktor Dyduła (tekst). Za teledysk odpowiada Adam Romanowski, który pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Natalia Kukulska, Margaret, Doda, Sarsa, Bokka, Natalia Szroeder i Ralph Kaminski.

"Teledysk jest piękny. (...) Czuję się jak debiutantka, jak mała dziewczynka, mega się jaram" - opowiadała wokalistka na Instagramie podczas premiery klipu "W to mi graj".

"To otwarcie nowego rozdziału. Kiedy zobaczyłam kim i po co jestem zrozumiałam, że nie muszę już walczyć. Cieszy mnie każdy dzień i każdy moment na scenie i w życiu. Poczułam czym jest ulga, spokój, dojrzała miłość i to mi pokazało, że mogę już śmiało żyć na własnych zasadach. Nieidealna, wrażliwa, ale silna. Lubię uśmiech w tej piosence, dystans i doskonałą produkcję, za którą odpowiada Leon Krześniak. Wspomógł nas również Piotr 'Pepe' Pluta, a za tekst piosenki odpowiada Magda 'Goya' Wójcik i Wiktor Dyduła. Stworzyliśmy piosenkę dla wszystkich tych, którzy znają już swoje wady i zalety i nareszcie akceptują siebie w pełni, ale i dla tych, którym potrzebna jest dobra piosenka, żeby znaleźć w niej ukojenie i wsparcie" - podkreśla Ania Karwan.

Przypomnijmy, że w "The Voice of Poland" Ania Karwan pojawiła się jako dodatkowa trenerka za sprawą debiutującego nowego etapu Comeback Stage (całość odbywała się w internecie) - wzięło w nim udział 10 osób, które zostały wcześniej wyeliminowane podczas Przesłuchań w ciemno. Ostatecznie do półfinału zabrała dwóch podopiecznych, którzy do gry wracają od sobotniego odcinka.

O nagrodę główną "The Voice of Poland" w wielkim finale na żywo (30 listopada) rywalizować będzie pięciu uczestników - po jednym z każdej drużyny. Funkcję trenerów poza Anią Karwan pełnią Michał Szpak, Kuba Badach, Margaret oraz Baron i Tomson z Afromental. Zwycięzcę konkursu wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

Kim jest Ania Karwan?

39-letnia wokalistka na początku kariery współpracowała m.in. z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką, Sobotą i Kasią Cerekwicką. Występowała też m.in. w chórach u boku największych polskich gwiazd.

Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z Matheo (wykorzystany w filmie Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie"). Gościła także na płycie grupy Afromental.

Przełom w jej karierze przyniósł dopiero występ w siódmej edycji "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała "Purple Rain" Prince'a i doprowadziła Natalię Kukulską do łez. Trenerzy, gdy odwrócili fotele,- nie mogli uwierzyć, że stoi przed nimi osoba, z którą mieli okazję pracować. Ostatecznie w wielkim finale wokalistka zajęła trzecie miejsce.

Debiutancki album - "Ania Karwan" - ukazał się w 2019 roku i szybko stał się bestsellerem. Płyta pokryła się złotem, a piosenka "Słucham cię w radiu co tydzień" zdobyła nagrodę na Festiwalu w Opolu (koncert Premier).

Karwan na swoim koncie ma też piosenki do filmów "Ukryta gra" i "Jak pokochałam gangstera?". W 2020 r. wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami" w Polsacie, w 2022 roku można było słuchać jej w programie "Mask Singer", gdzie dotarła do finału.

Dorobek wokalistki zamyka wydany w marcu 2023 r. druga płyta "Swobodnie", którą promowały piosenki "Swobodnie", "Papierosy", "Kiedy mrugam" (z udziałem pianisty Leszka Możdżera), "Biegnę, biegnę" i "Stop".

"The Voice of Poland" - lista półfinalistów:

Drużyna Kuby Badacha: Łukasz Reks, Michael Bohm

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz

Drużyna Barona i Tomsona: Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło

Drużyna Anny Karwan: Żaneta Chełminiak, Mateusz Włodarczyk.

