W maju to sam Josh Freese ujawnił, że został wyrzucony z Foo Fighters, w której zastąpił tragicznie zmarłego Taylora Hawkinsa. 52-letni perkusista ujawnił, że komunikat o "pójściu w innym kierunku" przekazał mu zespół. "Żaden powód nie został mi podany" - podkreślił Amerykanin.

"Przez 40 lat mojego zawodowego grania na perkusji, nigdy nie zostałem zwolniony z żadnego zespołu, więc nie jestem wściekły, tylko lekko zszokowany i rozczarowany" - napisał wówczas w mediach społecznościowych Josh Freese.

Muzyk występował z m.in. Guns N' Roses (1997-1999), Devo (od 1996 r.) i A Perfect Circle (1999-2004, 2010-2011, od 2024). W studiu i na scenie towarzyszył także takim gwiazdom, jak m.in. Nine Inch Nails, Sting, The Offspring czy Weezer. Pojawił się na ponad 400 płytach.

Dyskografię Foo Fighters zamyka wydany w czerwcu 2023 r. album "But Here We Are", na którym partie perkusji zagrał lider, wokalista i gitarzysta Dave Grohl, były bębniarz Nirvany.

Foo Fighters z nowym perkusistą. Zaskakująca roszada

Następcą Freese'a został właśnie 37-letni Ilan Rubin. Na razie będzie on towarzyszył formacji podczas tournée. Nie jest jednak jasne, czy dołączy do grupy na stałe.

Już jako 11-latek (wówczas w składzie F.o.N.) trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmłodszy muzyk, który zagrał na scenie festiwalu Woodstock. W 2006 r. Rubin pojawił się w barwach walijskiej grupy Lostprophets. To wówczas po raz pierwszy splotły się jego losy z Joshem Freese'em - ten perkusista nagrał partie na płytę "Liberation Transmission". Gdy zaangażowano Rubina, dograł on swój udział w dwóch utworach na ten album: "For All These Times Son, For All These Times" i "Everybody's Screaming!!!".

Po raz kolejny Rubin zastąpił Freese'a w 2009 r., tym razem w koncertowym składzie Nine Inch Nails. U legendy rocka industrialnego odpowiadał nie tylko za partie perkusji, ale również za piano, synthy, gitarę, bas i wiolonczelę.

Teraz Ilan Rubin został zaangażowany do Foo Fighters, a Josh Freese powrócił właśnie do Nine Inch Nails. Na razie wiadomo, że Rubik z zespołem Dave'a Grohla zagra w m.in. Dżakarcie, Singapurze, Japonii i Meksyku. Nie wiadomo jednak, czy jego rola ograniczy się wyłącznie do udziału w jesiennych koncertach, czy będzie mógł liczyć na stały angaż w zespole.

W 2020 r. Rubin stał się najmłodszym muzykiem, który kiedykolwiek został wprowadzony do galerii sław Rock and Roll Hall of Fame w muzeum rocka w Cleveland.

Rok 2025 to dla zespołu Foo Fighters czas nie tylko wytężonej pracy, ale i refleksji. Bowiem właśnie mija 30 lat od założenia formacji. Tę wyjątkową rocznicę zespół postanowił uhonorować specjalnym wydawnictwem - singlem "Today's Song", który ukazał się 2 lipca.

W związku z prywatnymi problemami Grohla (we wrześniu 2024 r. przyznał się do pozamałżeńskiego romansu, którego owocem jest córka) zespół odwołał występy. Pierwszy koncert w 2025 r. ma się odbyć 2 października w Dżakarcie (Indonezja).

