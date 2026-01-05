"Stranger Things" to bez wątpienia jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Produkcja braci Duffer opowiadająca o grupie dzielnych nastolatków walczących z potworami z innego wymiaru przyciągnęła ogromną widownię, stając się przebojem Netfliksa.

Dzięki tej produkcji drugie życie dostały takie przeboje, jak m.in. "Running Up That Hill" Kate Bush i "Master of Puppets" grupy Metallica, a ostatnio "Purple Rain" Prince'a, który został wykorzystany w finałowym odcinku piątej serii.

Gwiazdy "Stranger Things" i ich związki z muzyką

Spora część obsady ma całkiem duże doświadczenie na muzycznej scenie. Joe Keery - serialowy Steve Harrington - znany z solowej twórczości jako Djo ma w dorobku m.in. trzy płyty i wiralowy hit "End of Begining". W czerwcu po raz pierwszy odwiedził Polskę, gdzie został owacyjne przyjęty przez fanów indie rocka.

Również trzy albumy ma na swoim koncie Maya Hawke (Robin Buckley), a jej idolami są ikony folk rocka, jak Leonard Cohen, Joni Mitchell i Patti Smith. Finn Wolfhard (w "Stranger Things" jako Mike Wheeler) muzyczną karierę zaczynał jako wokalista i gitarzysta rockowej grupy Calpurnia, a później w The Aubreys. W czerwcu 2025 r. wypuścił solowy debiut "Happy Birthday".

Udziały w teledyskach takich gwiazd, jak m.in. Mariah Carey, Maroon 5, Katy Perry, Green Day, Drake, Panic! At The Disco, Sia, James Bay mają Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Noah Schnapp (Will Byers), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) i Natalia Dyer (Nancy Wheeler).

Serialowy Vecna dwa razy zagrał na Przystanku Woodstock

Furorę zrobiła jednak wiadomość, że Jamie Campbell Bower, serialowy potwór - Vecna - ma za sobą m.in. dwukrotny występ na Przystanku Woodstock (obecnie Pol'and'Rock Festival).

Jamie Campbell Bower w "Stranger Things" zagrał Vecnę Mike Coppola/Getty Images for Netflix Getty Images

"Czy są fani 'Stranger Things' na sali? Wiemy, że tak! A skojarzyliście, że Jamie Campbell Bower, odtwórca roli Vecny, pojawił się na Najpiękniejszym Festiwalu Świata z grupą COUNTERFEIT.?" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka.

Brytyjska punkrockowa grupa z Jamie Campbellem Bowerem w roli wokalisty i gitarzysty w 2017 r. zagrała na Małej Scenie w Kostrzynie nad Odrą. Została tak gorąco przyjęta, że rok później pojawiła się w tym samym miejscu już na Dużej Scenie, jako zdobywca plebiscytu Złotego Bączka, czyli nagrody przyznawanej przez woodstockową publiczność.

"Co to był za ogień!" - przypomina profil Pol'and'Rock Festivalu.

Grupa Counterfeit pozostawiła po sobie debiutancki album "Together We Are Stronger" z marca 2017 r. Później pojawiły się jeszcze single "It Gets Better", "The New Insane", "11:44" i "Getting Over It", jednak w listopadzie 2020 r. Jamie Campbell Bower ogłosił zakończenie działalności zespołu.

"Nie sądzę żebyśmy byli jakimiś szczególnie szczęśliwymi ludźmi, gdy zaczynaliśmy grać w zespole. Ciągle czujemy nadciągającą katastrofę i mamy poczucie nicości. Kiedy byliśmy młodsi robiliśmy strasznie durne rzeczy. Z czasem nauczyliśmy się wiele o życiu, jednak jeszcze dwa, trzy lata temu buntowałem się przeciwko wszystkiemu. Jeżeli coś mi nie odpowiadało, to natychmiast to odrzucałem. Nie chciałem żyć na zasadach innych - chciałem żyć według własnych zasad. Ten album jest o poczuciu straty, a tworzenie utworów było oczyszczającym i leczniczym procesem" - mówił Jamie o debiucie Counterfeit.

Sławomir i Kajra na Sylwestrze z Polsatem. "Słyszeli nas w Zakopanem" INTERIA.PL