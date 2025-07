To był pierwszy hit Bon Jovi. Mało kto zna jego prawdziwą historię

"Runaway" to utwór, który zapoczątkował wielką karierę zespołu Bon Jovi i stał się kamieniem milowym dla rockowej sceny lat 80. Debiutancki singiel formacji, wydany w 1984 roku, nie tylko przyciągnął uwagę słuchaczy, ale również otworzył przed zespołem drzwi do światowej kariery. Dziś piosenka ta pozostaje symbolem młodzieńczego buntu i rockowej energii, a jej historia to fascynujący początek jednej z najpopularniejszych grup muzycznych ostatnich dekad.

Piotr Banach i Kafi o swoim ogrodzie INTERIA.PL

Narodziny przeboju "Runaway"

Historia "Runaway" sięga jeszcze okresu sprzed powstania zespołu Bon Jovi w obecnej formie. W 1982 roku młody Jon Bon Jovi nagrał demo piosenki wspólnie z grupą muzyków znanych jako The All Star Review. Wśród nich znaleźli się m.in. Tim Pierce (gitara), Roy Bittan (klawisze z zespołu Bruce'a Springsteena) oraz Frankie LaRocka (perkusja).

Utwór szybko zyskał popularność dzięki lokalnej nowojorskiej stacji radiowej WAPP 103.5FM, która włączyła go do swojej playlisty. Sukces piosenki zmotywował Jona do sformowania zespołu. Wkrótce dołączyli do niego Richie Sambora, Tico Torres, David Bryan i Alec John Such.

O czym jest "Runaway"? Tekst, przesłanie i bunt lat 80.

"Runaway" opowiada historię młodej dziewczyny, która opuszcza dom w poszukiwaniu wolności i niezależności. Tekst piosenki oddaje ducha młodzieńczego buntu i pragnienie ucieczki od codzienności. Dynamiczne tempo, charakterystyczne syntezatory oraz energiczna gitara nadają typowy dla lat 80. klimat.

Brzmienie piosenki było mieszanką hard rocka i popowych melodii, elementy, które później stały się znakiem rozpoznawczym Bon Jovi. Choć sam Jon Bon Jovi później wielokrotnie podkreślał, że nie był to jego ulubiony utwór, nie sposób zaprzeczyć, że to właśnie "Runaway" dało początek jego karierze.

Sukces "Runaway" i debiutancki album Bon Jovi z 1984 roku

Debiutancki album "Bon Jovi" z 1984 roku, na którym znalazło się "Runaway", osiągnął umiarkowany sukces, ale wystarczył, by zespół rozpoczął trasę koncertową i zyskał rozpoznawalność w USA. Piosenka dotarła do 39. miejsca na liście Billboard Hot 100 - był to pierwszy znaczący sukces grupy na amerykańskim rynku.

W kolejnych latach Bon Jovi nagrywali kolejne hity, takie jak "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" czy "Wanted Dead or Alive", ale "Runaway" pozostało w ich repertuarze koncertowym jako przypomnienie, skąd wszystko się zaczęło.

W 1986 roku zespół wydał przełomowy album "Slippery When Wet", który zapewnił im status międzynarodowych gwiazd. Dwa wspomniane wcześniej utwory, "Livin' on a Prayer" i "You Give Love a Bad Name", stały się hymnami epoki i do dziś są grane przez stacje radiowe na całym świecie.

Inne klasyki i ciekawostki

Bon Jovi znani są z licznych przebojów, które wykraczały poza ramy hard rocka, łącząc elementy popu, country i ballady rockowej. Ich muzyka zyskała szerokie grono odbiorców nie tylko dzięki chwytliwym refrenom, ale też dzięki tekstom, które poruszały tematy bliskie słuchaczom.

Piosenka "Always", wydana w 1994 roku, stała się jednym z największych hitów lat 90. i pokazała bardziej emocjonalne oblicze zespołu. Utwór pierwotnie miał trafić na ścieżkę dźwiękową filmu "Romeo Is Bleeding", jednak Jon Bon Jovi nie był zadowolony z finalnej wersji produkcji i zdecydował się wycofać utwór. Mimo to "Always" trafiło na kompilację największych hitów zespołu i sprzedało się w milionach egzemplarzy na całym świecie.

W 2000 roku zespół powrócił na listy przebojów za sprawą utworu "It's My Life", który trafił do młodszej publiczności i zyskał miano rockowego hymnu nowego tysiąclecia. Piosenka ta była hołdem dla Franka Sinatry, nawiązując do jego słynnego "My Way", a postać Tommy'ego i Giny z wcześniejszych piosenek zespołu pojawiła się w tekście jako symbol wytrwałości i nadziei. Teledysk do "It's My Life", zrealizowany w konwencji dynamicznej ucieczki przez miasto, zdobył uznanie i szeroką rotację w MTV.

Ciekawostką jest fakt, że Jon Bon Jovi, poza działalnością muzyczną, zaangażował się w liczne projekty charytatywne i społeczne. Założył m.in. fundację The Jon Bon Jovi Soul Foundation, która walczy z problemem bezdomności i wspiera budowę mieszkań socjalnych w Stanach Zjednoczonych. Jest także właścicielem restauracji JBJ Soul Kitchen, w których osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą zjeść posiłek i zapłacić, ile mogą lub odpracować rachunek poprzez wolontariat. Jon aktywnie promuje ideę odpowiedzialności społecznej, pokazując, że sukces muzyczny może iść w parze z pomocą potrzebującym.

Richie Sambora i Jon Bon Jovi po latach znowu razem fot. Jesse Grant Getty Images

Dziedzictwo i wpływ "Runaway"

Utwór ten pozostaje ważnym elementem tożsamości zespołu. Jest często wykonywane na koncertach jako swoisty hołd dla początków kariery. Utwór ten przyczynił się do wykształcenia charakterystycznego stylu Bon Jovi.

Dzięki niemu Jon Bon Jovi nie tylko stał się gwiazdą rocka, ale również udowodnił, że jedno nagranie, jeśli ma odpowiedni przekaz i zostanie dobrze wypromowane, może zmienić całe życie. Zespół do dziś kontynuuje swoją działalność, nagrywając nowe albumy i koncertując na całym świecie.