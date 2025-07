Zespół Asia powołali do życia w Londynie w 1981 r. muzycy odnoszący sukcesy w poprzedniej dekadzie w uznanych grupach rocka progresywnego: wokalista i basista John Wetton (King Crimson, Uriah Heep, U.K.) , gitarzysta Steve Howe (Yes) , klawiszowiec Geoff Downes (Yes, The Buggles) oraz perkusista Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer, Atomic Rooster) .

Debiutancki imienny album z 1982 r. sprzedał się w ponad 10-mln nakładzie (m.in. dziewięć tygodni na szczycie listy "Billboardu"). To z płyty "Asia" pochodzi największych ich przebój "Heat of the Moment". Kolejny singel "Only Time Will Tell" też znalazł się w różnych zestawieniach, a w promocji obu nagrań pomogły teledyski obecne na wysokich rotacjach w MTV. Grupa zdobyła też nominację do Grammy za debiut.