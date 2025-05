"Będzie krótko. WIELKIE DZIĘKI. Lepszego 'pierwszego razu' nie miał nikt. Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Każdy z nas chciał zrobić to, co zwykle - dać całe serducho na scenie, w tym nowym połączeniu" - napisali muzycy grupy Perfect & Łukasz Drapała po koncercie w Ursynowskim Centrum Kultury.

Był to pierwszy występ kontynuacji legendy polskiego rocka, w której rolę wokalisty po Grzegorzu Markowskim przejął Łukasz Drapała.

Perfect & Łukasz Drapała po raz pierwszy razem na scenie: Kolejny rozdział już otwarty

"Wasz odbiór nas zaskoczył... Mieliśmy w głowie jakieś scenariusze, ale żaden nie był tak dobry, tak ciepły i tak przyjazny. Kłaniamy się nisko i obiecujemy, że będziemy o Was dbać. Kolejny rozdział już otwarty, pierwsze słowa zapisane. Jedziemy dalej i jedziemy do Was! W międzyczasie siadamy do nowych piosenek" - zapowiedzieli muzycy.

Przypomnijmy, że Perfect zakończył działalność w 2021 r., gdy wokalista Grzegorz Markowski zdecydował się na "koncertową emeryturę". W 2022 roku zmarł Piotr Szkudelski, czyli wieloletni perkusista grupy. Po raz ostatni Perfect (w składzie Grzegorz Markowski, gitarzysta Jacek Krzaklewski, basista Piotr Urbanek, gitarzysta Dariusz Kozakiewicz i perkusista Sławomir Puchała) wystąpił w październiku 2023 r. w Krakowie na charytatywnym koncercie pamięci Jurka Oliwy, swojego wieloletniego współpracownika i przyjaciela.

Pod szyldem Perfect & Łukasz Drapała na scenę wrócili: Łukasz Drapała, Dariusz Kozakiewicz, Jacek Krzaklewski, Piotr Urbanek i perkusista Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human; współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat.

Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze wspomnianym Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę.

Kim jest Łukasz Drapała?

43-letni obecnie wokalista pierwsze muzyczne kroki stawiał w zespołach Day Tripper (2006-2007), Fat Belly Family (2007-2009) i Drapieżcy (2010-2011). W 2011 r. dołączył do rockowej grupy Chemia, z którą poprzedzał takie gwiazdy, jak m.in. Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Deep Purple, Metallica i Bring Me the Horizon.

W 2015 r. pojawił się w projekcie Kuby Płucisza, pierwszego lidera i byłego gitarzysty grupy Ira. Rok później po raz pierwszy opuścił Chemię, by rozpocząć działalność z własnym zespołem Łukasz Drapała & Chevy, jednak już w marcu 2018 r. powrócił do Chemii. Brał też udział w serii koncertów poświęconych pamięci Przemysława Gintrowskiego.

Szerokiej publiczności dał się poznać jesienią 2021 r., kiedy pojawił się w programie "Mam talent". Jurorka Agnieszka Chylińska komplementowała go, twierdząc, że nie może oceniać artysty tej klasy. Z tym show pożegnał się w półfinale.

Jeszcze większy sukces osiągnął rok później w 13. edycji "The Voice of Poland". Pod skrzydłami Lanberry dotarł do ścisłego finału, gdzie zajął drugie miejsce. W maju 2023 r. wystąpił w konkursie Premiery na Festiwalu w Opolu, zdobywając nagrodę za najlepszą kompozycję dla piosenki "Jeszcze jestem". W lutym 2024 r. ostatecznie pożegnał się z grupą Chemia, skupiając się na karierze solowej.

Perfect & Łukasz Drapała ogłosili już szczegóły trasy - do końca roku w planie jest na razie blisko 20 koncertów. 19 października w Spodku w Katowicach ma się odbyć specjalny występ jubileuszowy.

