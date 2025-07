Dla AC/DC będzie to powrót do Polski po 10-letniej przerwie. Poprzedni koncert odbył się również na PGE Narodowym w Warszawie.

W stolicy legendę hard rocka poprzedzać będzie grupa The Pretty Reckless (koncert organizuje Live Nation). Bramy stadionu zostaną otwarte o godz. 17:00, dwie godziny później publiczność rozgrzeje gość specjalny, a gwiazda wieczoru zamelduje się na scenie o 20:30. Organizatorzy rekomendują, by na miejscu pojawić się ok. dwie godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

AC/DC na PGE Narodowym w Warszawie. Co usłyszą fani?

Po fali upałów, która przeszły nad Polską, temperatury w piątek znacznie spadły, pojawiły się za to opady deszczu. Fani zastanawiają się, czy dach nad PGE Narodowym będzie zamknięty - z komunikatu dowiadujemy się, że podczas koncertu będzie widać niebo, ponieważ dach pozostanie otwarty.

Setlista koncertów na trwającej obecnie trasie "Power Up Europe 2025 Tour" jest stała i zapewnia przekrój przez imponującą karierę legendarnej formacji. Najmocniej reprezentowane są płyty "Black in Black" z 1980 r. - pierwszej po śmierci wokalisty Bona Scotta i pierwszej nagranej z udziałem Briana Johnsona (w sumie pięć utworów, w tym tytułowy i "Hells Bells") oraz "Highway to Hell" (trzy nagrania).

Z ostatniego albumu "Power Up" z listopada 2020 r. grupa wykonuje dwa numery - "Demon Fire" i "Shot in the Dark". Koncerty kończą dwa wybuchowe utwory: "T.N.T." i "For Those About to Rock (We Salute You)".

Przypomnijmy, że grupa AC/DC wróciła do aktywnego koncertowania w październiku 2023 r. po siedmioletniej przerwie. Legenda zagrała wówczas w Kalifornii podczas trzydniowego święta dla fanów ciężkiego rocka i metalu - festiwalu Power Trip. Poza AC/DC zaprezentowali się także Guns N' Roses , Iron Maiden, Judas Priest, Metallica i Tool.

Poprzednią trasą grupy była "Rock or Bust World Tour" w latach 2015-2016. Z powodu problemów ze słuchem w jej trakcie z występowania zrezygnował wokalista Brian Johnson (jego obowiązki na ponad 20 koncertów przejął wtedy Axl Rose, frontman Guns N' Roses). U boku lidera, gitarzysty Angusa Younga występowali także basista Cliff Williams, perkusista Chris Slade i gitarzysta Stevie Young, bratanek Angusa i zmarłego w 2017 r. gitarzysty Malcolma Younga. Później Cliff Williams ogłosił, że przechodzi na emeryturę i choć pojawił się w składzie podczas Power Trip, było wiadomo, że jest to jednorazowa akcja.

Od połowy maja do połowy sierpnia 2024 r. grupa zagrała 24 koncerty w Europie w ramach promocji ostatniej płyty "Power Up", głównie w Niemczech, a także m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Słowacji (do Bratysławy wybrało się wielu Polaków). W tym roku zespół powrócił na Stary Kontynent, by odwiedzić niektóre pominięte wówczas kraje.

AC/DC to obecnie: Angus Young (gitara), Brian Johnson (wokal), Stevie Young (gitara), Matt Laug (perkusja) i Chris Chaney (bas). Znany ze współpracy z m.in. Alice Cooperem czy Alanis Morissette Matt Laug w AC/DC zadebiutował podczas Power Trip. Z kolei dla Chaneya - znanego głównie z m.in. Jane's Addicition (lata 2002-2004 i 2011-2022) - europejska trasa była debiutem w składzie legendarnej formacji.

