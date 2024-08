Przypomnijmy, że 14. edycja "The Voice of Poland" emitowana była od września do końca listopada 2023 roku. Wówczas produkcja i TVP po raz pierwszy w historii pozostawili zespół trenerski w niezmienionym składzie. Uczestników oceniali i szkolili: Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska. Zwycięzcą został Janek Górka z drużyny Lanberry.

Po zmianach w TVP pojawiły się informacje, że w kolejnej edycji skład może zostać poważnie odświeżony. Na medialnej giełdzie pojawiały się takie nazwiska, jak m.in. Doda, Kayah czy Michał Szpak.

"The Voice of Poland": TVP oficjalnie potwierdza

Teraz stacja oficjalnie ujawniła, kto ostatecznie pojawi się w czerwonych fotelach. Wcześniej potwierdzono, że swoje stanowiska zachowają Baron z Tomsonem oraz Lanberry.



Dwa ostatnie miejsca zajęli wracający do show Michał Szpak (do tej pory oceniał uczestników czterokrotnie - w ósmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej serii) oraz debiutujący w "The Voice of Poland" Kuba Badach.

W "Pytaniu na śniadanie" widzowie mogli zobaczyć kulisy powstawania spotu promującego najnowszą serię "The Voice of Poland" ze wszystkimi trenerami, a na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych pojawiły się materiały wideo nagrane przez Michała Szpaka i Kubę Badacha.

"Kłaniam się, Kuba Badach z tej strony, najnowszy trener najnowszej edycji 'The Voice of Poland'. Drodzy Państwo, gdybym miał wskazać trzech artystów, których pieśni chciałbym bardzo usłyszeć w najnowszej edycji tego wspaniałego programu, to zawsze na pierwszym miejscu stawiam Zbigniewa Wodeckiego. Znakomite piosenki, znakomite! Drugi artysta to Stevie Wonder. Każda pieśń, którą napisał, jest wspaniała. I chyba bardzo chciałbym usłyszeć jakąś piosenkę z repertuaru damy, największej damy polskiej sceny muzycznej, czyli z repertuaru pani Ewy Bem" - ujawnił Kuba Badach.

Poza karierą solową jest też wokalistą grupy Poluzjanci. Prywatnie od 2012 r. jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, córki byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Nową prowadzącą "The Voice of Poland" będzie Paulina Chylewska.