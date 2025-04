Trubadurzy to polski zespół muzyczny założony w 1963 r., który stał się legendą lat 60. i 70. Ich styl łączył muzykę bigbitową z elementami folkloru i romantyzmu. Grupa błyskawicznie zdobyła popularność dzięki chwytliwym melodiom i charakterystycznym strojom stylizowanym na szlacheckie. Muzycy przez lata swojej kariery wylansowali wiele przebojów, takich jak "Znamy się tylko z widzenia" , "Po co ja za tobą biegam", "Cóż wiemy o miłości" czy "Przyjedź mamo na przysięgę" .

Wśród założycieli zespołu był m.in. Krzysztof Krawczyk , który po odejściu z Trubadurów zrobił wielką solową karierę. Legendarny artysta nagrał liczne przeboje (m.in. "Parostatek", "Bo jesteś ty" czy "Mój przyjacielu" ), które po dziś dzień śpiewają pokolenia Polaków. Popularność muzyka zaprowadziła go aż do USA, gdzie przez pewien okres mieszkał i koncertował. Był niezwykle aktywny zawodowo aż do swojej śmierci.

"Był naszym największym przyjacielem. Było nam wtedy bardzo, bardzo smutno. Pomyślałam sobie, kiedyś muszę napisać to wszystko co widziałam, wszystko co słyszałam, żeby wszyscy wiedzieli jaki był Krzysztof, jaki był Marian, jakie my byłyśmy. Nawet jedna pani nazwała mnie piątą trubadurką, bo wszystko wiedziała. Znam ich od tej chwili, kiedy jeszcze nie było żadnego zespołu. Kiedy oni nawet nie mówili o zespole. Marian miał jakąś gitarę i miał się uczyć na niej grać. Kiedy oni się razem spotkali, stwierdzili, że nie mają perkusisty. Potrzeba jest matką wynalazków. Tak Marian Lichtman stał się perkusistą" - opowiadała żona Mariana Lichtmana w rozmowie z "Faktem".