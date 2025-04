Jeden z przedstawicieli wytwórni Opium, Ken Carson zaprezentował nowy krążek "More Chaos", który wznosi jego brzmienie na nowy, bardziej ekstremalny poziom. Raper może chwalić się ponad 3,5 miliardami streamów, wieloma przebojami takimi jak "Singapore", "i need u" czy "Jennifer's Body" i nieskończonymi pokładami energii.

W swojej twórczości muzyk nie idzie na kompromisy: "Rób to, na co masz ochotę, bo nie każdy zrozumie, o co ci chodzi, dopóki nie zobaczy gotowego dzieła".

Nowy album Kena Carsona już dostępny!

"More Chaos" sprawdzić można już we wszystkich serwisach streamingowych, a fizyczne wydanie krążka do ogólnej sprzedaży trafi 16 maja. Już teraz można jednak składać zamówienia.

Najnowsza płyta Kena Carsona jest kontynuacją wydanego w 2023 roku "A Great Chaos". Połączenie rapu, punka i muzyki elektronicznej artysta sam określa właśnie jako chaos. Większość nowego materiału powstała podczas trasy liczącej ponad 80 koncertów.

Na "More Chaos" usłyszeć możemy bity dobrze znanych producentów takich jak Starboy, Lil 88, F1LTHY, Outtatown czy Lucian. Wydawnictwo promuje singiel "Off The Meter", gdzie gościnnie pojawili się także Playboi Carti i Destroy Lonely.

Ken Carson w Polsce!

Już teraz na warszawskim Służewcu zobaczyć można przygotowaną przez Universal Music Polska niespodziankę dla fanów rapera. Przy ulicy Puławskiej 266 znajduje się mural promujący najnowsze wydawnictwo Kena Carsona.

Raper odwiedzi Polskę już tego lata w ramach CLOUT Festival. Wydarzenie planowane jest na 11-12 lipca. Pojawią się tam też gwiazdy takie jak Young Thug, Denzel Curry, Cash Cobain, Lil Tecca czy Nettspend.

