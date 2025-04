Do udziału w koncercie zgłosiło się aż 210 artystów z całej Polski, co stanowi jedno z najwyższych zainteresowań w historii tego segmentu festiwalu. Zgłoszenia były rozpatrywane przez powołaną przez Telewizję Polską Radę Artystyczną, która po wstępnej selekcji zaprosiła 20 wykonawców do przesłuchań na żywo. Te odbyły się 16 maja w warszawskiej siedzibie TVP i miały kluczowe znaczenie w wyłonieniu ostatecznej siódemki finalistów, którzy zaprezentują się przed opolską publicznością.