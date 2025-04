Mick Jagger ma 81 lat i wydaje się, że potwierdza powiedzenie: "Wiek to tylko liczba". Legendarny muzyk, brytyjski wokalista, kompozytor i lider Stonesów od lat trwa w szczęśliwym związku z Melanie Hamrick , która potwierdziła zaręczyny w ostatnim wywiadzie zaznaczając tym samym, iż para nie śpieszy się z organizacją ślubu.

Przypomnijmy, że wśród życiowych partnerek Micka Jaggera były między innymi Marianne Faithfull , Bianca Perez , Jerry Hall , Carla Bruni , Sophie Dahl i L'Wren Scott . Lider The Rolling Stones doczekał się ósemki dzieci z pięcioma kobietami. Matką najmłodszego potomka muzyka jest tancerka baletowa Melanie Hamrick, z którą ten tworzy szczęśliwą parę już od jedenastu lat.

Mick Jagger ma 81 lat, zaś Melanie Hamrick jest o 44 lata młodsza (ma 37 lat). Szczęśliwa para nie zwraca uwagi na różnicę wieku, co potwierdzają ich wypowiedzi publiczne. "Może pewnego dnia się pobierzemy, a może nie. Jesteśmy tak szczęśliwi w naszym obecnym życiu, że za bardzo bałabym się cokolwiek zmieniać" - powiedziała Melanie Hamrick dla "Paris Match".

Przypomnijmy, że do zapoznania zaręczonych miało dojść podczas koncertu The Rolling Stones w Tokio. Hamrick wraz z zespołem tanecznym została zaproszona za kulisy, co stało się początkiem długofalowego romansu. Niewielu wie jednak, iż w marcu 2014 roku, na skutek depresji, życie odebrała sobie 49-letnia projektantka L'Wren Scott, z którą Jagger był w związku przez 13 lat. Pogrążony w żałobie muzyk nie był zbyt długo sam - kilka tygodni po tragedii świat dowiedział się, że spotyka się z 27-letnią wówczas amerykańską tancerką baletową Melanie Hamrick.