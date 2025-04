Ogień, woda i powietrze razem na scenie. Poznaj nowy singiel formacji Babie Lato 2025

Babie Lato to muzyczny projekt, który stał się nieodłączną częścią trasy festiwalowej Santander Letnie Brzmienia. Tegoroczna, trzecia edycja tego unikalnego girlsbandu, zapowiada niezapomniane, pełne pasji lato, które eksploduje energią na każdym koncercie. Artystki łączą trzy żywioły, by stworzyć mocny, kobiecy zespół: Margaret przyjmuje rolę ognia, Zalia wnosi wodę, a Sara James łączy się z powietrzem. To połączenie daje niesamowitą siłę, która w pełni manifestuje się w singlu "Co za noc" - hymnie o letnich emocjach, które zostają w pamięci na długo. Do utworu powstał również teledysk, który wyreżyserował Alex Pak.