Jesienią 2023 r. TVP pokazała 14. edycja "The Voice of Poland". Po raz pierwszy w historii zachowano pełny skład trenerów z poprzedniej odsłony. Uczestników oceniali i szkolili: Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska. Zwycięzcą został Janek Górka z drużyny Lanberry.

Od tamtego czasu media spekulują, że program TVP, już po zmianie władz stacji, czeka kadrowa rewolucja. Nieoficjalnie mówi się, że do show mogą wrócić Michał Szpak oraz Kayah. Była trenerka "The Voice of Poland", Patrycja Markowska zdementowała stanowczo odrzuciła możliwość powrotu do programu. W ostatnim czasie "Fakt" podał natomiast, że trenerem w TVP miałby zostać Kuba Badach.

O możliwości przejścia do dorosłego "Voice'a" opowiadał też Dawid Kwiatkowski. W rozmowie z WP przyznał, że dostał propozycję i był gotowy na rozmowy, jednak niczego nie deklarował. Jednocześnie dodał, że w "The Voice of Poland" jest coś, czego nie lubi, czyli rywalizacja. Do programu na pewno nie wróci też Urszula Dudziak, która w rozmowie z Plejadą wyznała, że praca trenerki "za dużo kosztował ją psychicznie".

Maria Sadowska komentuje potencjalny powrót do "The Voice of Poland". Padła deklaracja!

O możliwy powrót na fotel trenera "The Voice of Poland" zapytano Marię Sadowską. W rozmowie z Jastrząb Post wokalistka przyznała, że chętnie ponownie wróciłaby do talent show, choćby na jeden sezon.

"Bardzo bym chciała wrócić, bo bardzo się stęskniłam. Zmieniła się sytuacja, więc mam nadzieję, że będę mogła wrócić choć na chwilę do telewizji. Na razie zaczynam nowy film, nagrywam płytę, więc też nie wiem, czy znajdę na to przestrzeń, ale na jeden sezon no chętnie bym jeszcze na chwilę wróciła. Mam wielki sentyment po prostu" - skomentowała.

Maria Sadowska, trenerka zwycięzców "The Voice of Poland". Komu pomogła w TVP?

Przypomnijmy, że Sadowska w "The Voice of Poland" znalazła się pięciokrotnie w składzie trenerów (sezony 3-4 oraz 6-8). Dzięki jej pomocy zwycięzcami show zostawali: Mateusz Ziółko, Juan Carlos Cano oraz Krzysztof Iwaneczko. Z show Sadowska odchodziła ze względu na inne zobowiązania zawodowe, z którymi nie mogła pogodzić pracy w TVP.