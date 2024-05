"Bejba" spakuje niedługo walizki? Blanka pilnie ujawniła szansę na światową karierę

Polsat Hit Festiwal 2024 to jedna z najgłośniejszych muzycznych imprez sezonu.

W tym roku koncerty odbędą się 24 i 25 maja w Sopocie. Podczas konferencji prasowej przed Sopot Hit Festivalem Blanka opowiedziała o swoich międzynarodowych sukcesach.

"Chciałabym, żeby moja muzyka była słuchana na całym świecie i dzięki Bogu tak jest, z czego się bardzo cieszę. Ostatnio koleżanki wysłały mi filmik z Japonii, jak leci 'Solo'. To było dla mnie niesamowite. Japonia, Chiny, Finlandia, Litwa - generalnie to się dzieje. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna" - powiedziała Blanka w rozmowie z serwisem Plotek.



Konferencja Polsat Hit Festiwalu odbyła się 15 maja

Szczegółowy program Polsat Hit Festiwalu został ogłoszony na konferencji, która miała miejsce 15 maja. Uczestniczyły w niej największe gwiazdy, związane ze stacją. Nie mogło zabraknąć więc Pauliny Sykut-Jeżyny, czy Krzysztofa Ibisza. W konferencji uczestniczyli także artyści, którzy wystąpią na scenie festiwalu w Sopocie. Byli to m.in. Margaret, Smolasty, Doda, Roxie Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Majka Jeżowska, Andrzej Piaseczny, czy Sebastian Karpiel-Bułecka.



Polsat Hit Festiwal szykuje występy specjalneOrganizatorzy Polsat Hit Festiwal przygotowali wiele wyjątkowych występów. Jednym z ważniejszych punktów festiwalu będzie koncert "Wodecki Twist", w którym młodzi artyści oddadzą hołd Zbigniewowi Wodeckiemu. To wydarzenie na pewno przyciągnie wielu fanów, chcących uczcić pamięć tego wybitnego muzyka. W ramach tego specjalnego koncertu na sopockiej scenie wystąpią m.in. Mery Spolsky, Natalia i Paulina Przybysz oraz Wiktor Dyduła.

Muzyczne jubileusze na scenie Polsat Hit Festiwalu

Niektórzy artyści będą świętowali swoje muzyczne jubileusze na scenie Polsat Hit Festiwalu. 30-lecie pracy scenicznej Andrzeja Piasecznego będzie z pewnością jednym z najważniejszych. Artysta zaprosił na swój koncert gości specjalnych - Matta Duska i Kubę Badacha. Publiczność będzie wraz z nimi mogła bawić się do największych radiowych hitów wokalisty, takich jak "Chodź, przytul, przebacz", "Imię deszczu", czy "Prawie do nieba".

25-lecie zespołu będą świętowali bracia Golec. Na sopockiej scenie wystąpią z nimi: Kamil Bednarek, Enej oraz Gromee.

Podczas Polsat Hit Festiwal zaprezentuje się także Danzel, którego największy hit "Pump It Up" został wydany okrągłe 20 lat temu.