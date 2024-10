Maja Hyży wydała oświadczenie w sprawie byłego męża. "Przepraszam Grzegorza Hyży"

W 2012 roku Maja i Grzegorz Hyży stali się rodzicami bliźniaków, a mianowicie Wiktora i Alexandra . Ich rozwód był głośno komentowany, a to wszystko za sprawą fali popularności, którą byłe już małżeńśtwo uzyskało po uczestnictwie w programie "X Factor". Maja Hyży ma również córkę Tosię i Zofię , z nowym partnerem Konradem Kozakiem . Grzegorz w 2015 roku poślubił Agnieszkę Popielewicz (teraz Hyży) , z którą w 2021 roku doczekał się syna Leona .

"Stres. Silne krwawienie. Karetka. Poronienie. Walcząc o swoich synów, straciłam Ciebie. Dziś wielki smutek. Łzy Nasze i dzieci. Rozpacz. Każdego dnia pracujemy nad tym, by udźwignąć ten ból. Nigdy o Tobie nie zapomnimy, bo byłaś/eś Naszym marzeniem, ale również nie zapomnę dlaczego Ciebie z Nami nie ma, dlaczego Cię straciliśmy. Ilość stresu, który na co dzień muszę dźwigać, ilość nerwów doprowadziły do tego, że nie dałam rady. Ja, silna babka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, nie dała rady" - napisała i dodała: "Jestem gotowa na wszystko (...) Ta tragedia zmienia wszystko. Wierzymy, że dobro zawsze przezwycięży zło".