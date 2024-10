Według jednej z osób składających zeznania, do spotkania z Combsem doszło w 2005 roku w celu przesłuchania do wytwórni Diddy’ego. 10-letnia ofiara miała polecieć z Nowego Jorku do Los Angeles na spotkanie z osobami pracującymi w branży muzycznej, w tym z Puff Daddym.

Kolejne zeznanie dotyczy wykorzystywania 17-letniego chłopca w okolicach 2008 roku. Muzyk miał dopuścić się tego czynu podczas przesłuchania do programu MTV "Making the Band", w którym uczestnicy konkurowali ze sobą o możliwość dołączenia do zespołu prowadzonego przez właściciela wytwórni Bad Boy - Diddy'ego. Podczas pierwszego dnia przesłuchań producent rzekomo robił sobie dobrze w obecności nastolatka, a w następnym dniu wykorzystał go razem ze swoim ochroniarzem. Niedługo po tym 17-latek został wyeliminowany z konkurencji.