Na nadchodzących koncertach muzyk sięgnie po wybór najważniejszych utworów z wydanego w 1974 r. albumu "The Lamb Lies Down On Broadway" Genesis. Hackett współtworzył klasyczny skład tej grupy razem z Peterem Gabrielem (wokal), Philem Collinsem (perkusja, wokal), Tonym Banksem (instrumenty klawiszowe) i Mike'em Rutherfordem (bas, gitara). Ten concept album - ostatni z Gabrielem w składzie - dotarł do 10. miejsca brytyjskiej listy bestsellerów, przynosząc takie utwory, jak m.in. "The Lamb Lies Down On Broadway" i "Carpet Crawlers".