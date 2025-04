Już 1 maja we Wrocławiu po raz kolejny gitarzyści i gitarzystki z całego świata podejmą próbę ustanowienia Gitarowego Rekordu Świata , wykonując wspólnie utwór "Hey Joe" . Do orkiestry Leszka Cichońskiego tym razem dołączą m.in. słynny gitarzysta Boba Marleya , Al Anderson , australijska wirtuozka gitary Orianthi , jeden z najwybitniejszych amerykańskich gitarzystów bluesowych, Leburn Maddox . Dodatkowo pojawi się wiele gwiazd polskiej sceny, w tym Wojciech Cugowski i Grzegorz Skawiński.

Tegoroczna edycja Gitarowego Rekordu Świata odbędzie się pod hasłem "Pamiętaj Woodstock!". "Chcemy nawiązać do ducha Woodstocka, dzieci kwiatów i przesłania Peace & Love oraz Uni-Vibe, czyli Jednoczącej Wibracji Muzyki. W tym roku stawiamy na kolor, wolność, radość i pozytywną energię, a wszystkich uczestników zachęcamy do przebrania się w stylu lat 60. i 70., żeby razem stworzyć barwną, muzyczną wspólnotę" - zapowiada Leszek Cichoński, pomysłodawca Gitarowego Rekordu Świata.

Na wrocławskim rynku tego dnia pojawi się Al Anderson, legendarny członek The Wailers oraz gitarzysta Boba Marleya. Razem z tysiącami instrumentalistów wykona kultowy przebój "One Love" . Na scenie wybrzmi także kompozycja "Pamiętaj Woodstock" , napisana specjalnie z okazji tegorocznej edycji rekordu - wykona ją projekt GUITAR JEDI (w składzie: Leszek Cichoński, Dariusz Kozakiewicz, Jacek Krzaklewski i Łukasz Drapała).

Na Scenie Głównej we wrocławskim rynku pojawią się również jedni z najbardziej cenionych polskich muzyków. Zagra Wojciech Pilichowski oraz członkowie Polish Metal Alliance . Wojciech Cugowski wraz z liderem Nocnego Kochanka , Krzysztofem Sokołowskim , wykonają energetyczne "Foxy Lady" . Z kolei członkowie Luxtorpedy sięgną po repertuar Jimiego Hendrixa, a Old Breakout zaprezentuje pamiętne "Kiedy byłem małym chłopcem" .

"W naszym Gitarowym Rekordzie najważniejszy jest nie finalny wynik, tylko fakt, że uczestnicy są jednocześnie wykonawcami! Grają i przeżywają wspólnie muzykę. To wyższy stan świadomości, w którym wszelkie podziały i programy, jakie mamy w głowie, przestają istnieć. Stąd właśnie to poczucie jedności, które nazwałem Uni-Vibe. To niesamowita energia, którą co roku wysyłamy w świat, z serca wrocławskiego Rynku. Warto być tu z nami 1 maja, by tego doświadczyć" - dodaje Cichoński.