W 1984 r. Tina Turner i Bryan Adams nagrali piosenkę "It's Only Love" , która ukazała się na albumie Kanadyjczyka - "Reckless" . Poznali się kilka lat wcześniej w klubie w Vancouver. Podczas ich pierwszego spotkania Adams odebrał od starszej koleżanki cenną lekcję dotyczącą wytrwałości na scenie...

W 1980 roku 21-letni Bryan Adams wybrał się na koncert Tiny Turner w jednym z klubów w Vancouver. Chciał zobaczyć ją na scenie, jak również przekazać artystce piosenkę, którą on i jego stały współpracownik, kompozytor Jim Vallance wspólnie napisali dla niej. Po tym, jak Adamsowi udało się przekonać ochroniarza Tiny, by po jej występie wpuścił go za kulisy, kanadyjski piosenkarz ujrzał coś, co na zawsze wyryło się w jego pamięci...