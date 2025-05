Nasza reprezentantka wystąpi w koncercie półfinałowym, który odbędzie się 13 maja. Do występu zostało niewiele dni, dlatego Steczkowska zdecydowała się na wylot do Szwajcarii już na początku maja. Na samolot odprowadził ją tłum fanów.

"Tak, lecę. Mam swoją miotłę - gdzieś tu leży - i lecę, proszę państwa" - zaczęła żartem. "Trzymajcie kciuki, jeśli tylko macie rodzinę, znajomych czy przyjaciół za granicą, to poproście ich, żeby na 30-lecie muzycznej kariery Justyny Steczkowskiej głosowali na Polskę" - mówiła dalej. "Żeby to był nasz wspólny sukces. Dziękuję wam za dotychczasową dobrą energię, dobre słowo, to, co dostałam od was w ostatnim czasie" - dodała.