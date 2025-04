Czy Ozzy Osbourne wystąpi na pożegnaniu Black Sabbath? "Potrzeba cudu"

Jak już informowaliśmy, 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbędzie się ostatni koncert Black Sabbath w oryginalnym składzie. Na scenie mają pojawić się Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja). Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany trzem organizacjom charytatywnym - szpitalowi dziecięcemu w Birmingham, lokalnemu hospicjum oraz placówce zajmującej się badaniami nad chorobą Parkinsona.

Podczas całodziennego koncertu "Back To The Beginnning" schorowany Ozzy Osbourne pożegna się z publicznością. Sam wokalista mówił, że wykona ze swoją formacją zaledwie kilka utworów.

Lider grupy Tool o pożegnaniu Black Sabbath. "Współczesne cuda będą potrzebne"

Choć mocno trenuje przed tym wydarzeniem, stan jego zdrowia (m.in. choroba Parkinsona, urazy kręgosłupa i szyi) nie pozwoli mu na obecność na scenie podczas całego koncertu.

Spore wątpliwości na ten temat ma również Maynard James Keenan, wokalista grupy Tool, która również będzie jedną z gwiazd koncertu "Back To The Beginnning".

"Idea, że on w ogóle zagra koncert, jeśli mamy być szczerzy, była dla mnie trudna do uwierzenia. Nawet teraz jestem ostrożny z mówieniem: 'Tak! On na pewno wystąpi'. Bo naprawdę nie wiem, jakie współczesne cuda będą potrzebne, żeby postawić go na scenie i pozwolić zaśpiewać te utwory. Jestem zaszczycony, że mogę być częścią tego wydarzenia, ale przygotowuję się na najgorsze, choć mam nadzieję na najlepsze" - powiedział w rozmowie z "Loudwire Nights".

Black Sabbath po raz ostatni. Kto pojawi się na scenie?

Gospodarzem specjalnego show będzie filmowy Aquaman, czyli aktor Jason Momoa, prywatnie wielki fan metalu.

Muzycznym reżyserem koncertu "Back To The Beginnning" będzie Tom Morello, gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave. Podczas trwającego cały dzień wydarzenia pojawią się również m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax i Mastodon.

Dodatkowo zobaczymy supergrupę złożony z wielu innych muzyków. Na liście dotychczas ogłoszonych nazwisk widnieją m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Jake E Lee, Jonathan Davis (Korn), KK Downing (KK's Priest, eks-Judas Priest), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar (eks-Van Halen), Scott Ian (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen (Mammoth WVH).

