Materiał na płytę "My Life - Preisner's Music" został zarejestrowany na żywo, 20 listopada 2024 roku, podczas koncertu w sali koncertowej szkoły muzycznej w Bielsku-Białej, z okazji wręczenia Zbigniewowi Preisnerowi tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej.

Jedynym wykonawcą koncertu był współpracujący z kompozytorem od dziesięciu lat wybitny pianista, trzykrotnie nominowany do Fryderyków Dominik Wania.

Zbigniew Preisner w interpretacji Dominika Wani

To właśnie on odpowiada za interpretacje słynnych tematów muzycznych, stworzonych przez Zbigniewa Preisnera do filmów, takich jak: "Trzy kolory", "Dekalog", "Tajemniczy ogród", "Podwójne życie Weroniki", "Damage", "Kiedy mężczyzna kocha kobietę", "Eminent Domain", "Aberdeen", "Mouvements du desir", "Lost and Love" oraz opracowanie tematu "Lacrimosa" z "Requiem dla mojego przyjaciela".

Album ukaże się 16 maja w wersji CD oraz jako podwójny album winylowy i będzie dostępny także w wersji cyfrowej. Wydawnictwo trafi na rynek cztery dni przed 70. urodzinami Zbigniewa Preisnera, które wypadają 20 maja.

Kim jest Zbigniew Preisner?

Jeden z najbardziej znanych kompozytorów muzyki filmowej i teatralnej, znany jest m.in. ze współpracy z reżyserem Krzysztofem Kieślowskim, Davidem Gilmourem, liderem grupy Pink Floyd (solowe płyty "On An Island", "Rattle That Lock"), Lisą Gerrard z duetu Dead Can Dance, Teresą Salgueiro, byłą wokalistką portugalskiej formacji Madredeus, Leszkiem Możdżerem, Józefem Skrzekiem i jego zespołem SBB.

Na koncie ma ścieżki dźwiękowe m.in. do słynnego "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki" czy "Tajemniczego ogrodu". Dotychczasową dyskografię zamyka "It's Not Too Late" z Lisą Gerrard.

