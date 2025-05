Co dalej z U2? Bono mówi wprost o przyszłości

"Nagraliśmy ją, ale jeszcze jej nie skończyliśmy" – powiedział Bono o nadchodzącej płycie U2. Będzie to 15. album zespołu, po wydanym w 2017 roku krążku „Songs of Experience”. Co już wiemy o szykowanym wydawnictwie?