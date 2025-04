Płyta "Step by Step" z 1990 r. tylko w USA pokryła się trzykrotną platyną za sprzedaż ponad 3 mln egzemplarzy. Czwarty album New Kids on the Block dotarł do szczytu list przebojów m.in. w ich ojczyźnie i Wielkiej Brytanii.

Amerykańska grupa to jeden z pierwszych powszechnie znanych boysbandów, który przetarł szlaki takim formacjom jak Backstreet Boys czy 'N Sync. Tych, którzy pamiętają ich taneczne przeboje, zapewne ucieszy fakt, że wokaliści szykują się do wydania reedycji "Step by Step" w związku z 35-leciem premiery. Nowa odsłona pojawi się 13 czerwca.

New Kids on the Block: "Step by Step" świętuje 35-lecie

Na płycie znajdą się remiksy, wcześniej niewydane utwory i nagrania z koncertów. "Step By Step" po raz pierwszy ukaże się też na winylu.

"Naprawdę nie rozumiem, jak ktoś mógłby nie lubić tego albumu. Zawiera tak wiele różnych stylów muzycznych" - przyznaje Jordan Knight, jeden z wokalistów NKOTB, w archiwalnym materiale zamieszczonym na Instagramie zespołu. Tym klipem z przeszłości zespół odniósł się do przyszłości, zapowiadając odświeżoną, jubileuszową wersję krążka.

Status przebojów zdobyły single "Step by Step" i "Tonight". W tamtym czasie "New Kids - mania" była tak duża, że grupa dawała nawet po dwa koncerty dziennie. Wielka popularność trwała jednak krótko i w 1994 r. zespół rozpadł się. Do reaktywacji doszło w 2008 r. - od tego czasu formacja wypuściła trzy płyty: "The Block" (2008), "10" (2013) i "Still Kids" (2024).

Obecnie New Kids on the Block przygotowują się do rezydentury w Dolby Live w Las Vegas. Ta rozpocznie się 20 czerwca. Muzycy będą występować w czerwcu i lipcu, by na scenę w stolicy hazardu powrócić w styczniu i lutym.

Zespół tworzą bracia Jordan i Jonathan Knight, Donnie Wahlberg, Joey McIntyre i Danny Wood.

