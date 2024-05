Tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwal odbywa się w dniach 24-25 maja, tradycyjnie w Operze Leśnej w Sopocie.

Za nami otwierający imprezę jubileuszowy koncert "Crazy is my life. Złote 25 lat Golec uOrkiestra". W roli prowadzących wystąpili Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Maciek Rock. Po tym wydarzeniu odbył się koncert Radiowy Przebój Roku z udziałem takich gwiazd, jak m.in. Smolasty i Doda, Dawid Kwiatkowski, Margaret i Roxie Węgiel.

Reklama

Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwal zakończył koncert "Chodź, przytul, przebacz. 30-tka Andrzeja Piasecznego". W roli prowadzącego pojawił się jeden z muzycznych gości tego jubileuszu - Kuba Badach.



Muzyczna podróż przez przeboje przeniosła nas do 1996 r., bo to wtedy serca słuchaczy podbiła piosenka "Prawie do nieba" pochodząca z wspólnego projektu z saksofonistą Robertem Chojnackim. Uspokojenie przyniósł utwór, który dał tytuł wieczornemu koncertowi - "Chodź, przytul, przebacz".

Furorę zrobił zaprezentowany przez Kubę Badacha archiwalny plakat długowłosego wówczas Andrzeja Piasecznego z "Bravo Girl". Wokalista złożył na nim autograf, a za moment usłyszeliśmy piosenki "Mocniej", "Jeszcze bliżej" i balladę "Niecierpliwi". Niedawny juror "Tańca z gwiazdami" za moment przygotował "Śniadanie do łóżka". W trakcie utworu "Miłość" (to w nim dokonał swojego coming outu) Piaseczny ruszył w publiczność.

Kuba Badach zdradził ze sceny, że bohater wieczoru jest wielkim miłośnikiem m.in. sportów ekstremalnych ("ogrodnictwo") i sernika ("ma 7 sekund, by zniknąć ze stołu"). Po chwili pojawił się gość specjalny - Kanadyjczyk Matt Dusk, by razem z Piasecznym i Badachem zaśpiewać "That's Life / Żyć tak". Dusk jest dobrze znany w naszym kraju - jego partnerka pochodzi z Polski, a w dorobku wokalista ma m.in. duety z Edytą Górniak i Margaret.

Nina Terentiew i Krzysztof Ibisz wręczyli Andrzejowi Piasecznemu specjalną statuetkę. "Wydaje mi się, że kocham go za jego przepiękne piosenki" - podkreśliła szefowa Polsat Hit Festiwalu.

Na koniec doszło do wzruszającego momentu, gdy wyemitowano nagranie, w którym jego muzyczni przyjaciele opowiadali, za co go kochają. Łzy wzruszenia wywołały u Andrzeja Piasecznego słowa najbliższych - siostry i siostrzenicy. Zapłakany wokalista w towarzystwie zespołu i licznego chórku zaśpiewał jeszcze "Imię deszczu". "Piękny wieczór, dziękuję bardzo. Kocham was i nic na to nie poradzicie" - podsumował poruszony.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny o początku kariery: „Chciałem być gwiazdą” INTERIA.PL

Polsat Hit Festiwal 2024: co czeka nas drugiego dnia?

Drugi dzień festiwalu również obiecuje wiele atrakcji. Na początek gwiazdy, które debiutowały na antenie telewizji Polsat, czyli m.in. zespół Enej, który zdobył popularność dzięki show "Must Be The Music", Zakopower, Kuba Badach, Krzysztof Zalewski czy Afromental.

Następnie - Koncert Diamentowy, podczas którego usłyszmy docenione przez słuchaczy utwory Smolastego, Blanki czy Malika Montany. Później na scenę wejdzie najpiękniejsza w klasie, czyli Majka Jeżowska.

Imprezę zakończy wyjątkowy projekt Wodecki/Pater, podczas którego młodzi artyści przypomną repertuar Zbigniewa Wodeckiego. Na sopockiej scenie pojawią się m.in. Mery Spolsky, Natalia i Paulina Przybysz oraz Wiktor Dyduła.