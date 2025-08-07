Między 1 a 3 sierpnia w katowickiej Dolinie Trzech Stawów odbyła się 18. edycja OFF Festivalu. Początki imprezy sięgają 2006 roku, wtedy obywała się ona jeszcze w Mysłowicach. Dziś jest to największe w Polsce wydarzenie dla miłośników muzyki alternatywnej, o czym świadczy tegoroczna frekwencja. Festiwal całkowicie się wyprzedał, przyciągając do Katowic dzikie tłumy fanów zespołów takich jak Krafwerk, Fontaines D.C. czy Have a Nice Life.

"OFF Festival to konsekwentnie od lat unikalny program i wyjątkowa atmosfera tworzona przez wracających do nas fanów muzyki alternatywnej. Ogromnie się cieszę, że w tym roku udało się zaprosić tylu niesamowitych artystów, a ich koncerty oglądała tak tłumnie przybyła do goszczących nas Katowic publiczność. OFF 2025 został wyprzedany, co tylko potwierdza, jak ważna jest dzisiaj wartościowa muzyka i jak wielu ludzi chce ją odkrywać, poznawać. Na OFF Festivalu mogą to robić jak w żadnym innym miejscu" - przekazał dyrektor kreatywny imprezy, Artur Rojek.

Jak było na OFF Festivalu 2025?

Niezmiennie od lat największą zaletą OFF Festivalu jest ciekawy line up składający się z bardzo, bardzo różnorodnych artystów. Od klasyki gatunku w postaci Krafwerk, przez artystów wyznaczających nowe trendy w muzyce takich jak ecco2k czy Mechatok, aż po wyczekiwane przez miłośników alternatywy zespoły pokroju Have a Nice Life. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Ogromne zainteresowanie wzbudził też koncert Fontaines D.C. Zespół w 2018 roku debiutował na scene OFF Festivalu, by teraz powrócić jako główna gwiazda imprezy! Kolejnym wyjątkowym gościem był James Blake, który odwiedził nas na jedyny letni koncert w Europie.

Nie brakowało również pozytywnych zaskoczeń w postaci koncertów Pa Salieu, Lambrini Girls czy irlandzkiej grupy hip-hopowej Kneecap, z którą mieliśmy okazję nawet porozmawiać!

Blisko 70 koncertów rozłożonych na 3 dni i sześć scen odbyło się na początku sierpnia w Katowicach. Scena mBank i Visa gościła tym razem zespoły takie jak Fat Dog, Seun Kuti And Egypt 80, Soft Play czy Bad Boy Chiller Crew. Specjalną scenę otrzymali także reprezentanci polskiej muzyki jazzowej. Na mBank OFF'N JAZZ CLUB oglądać mogliśmy m.in. Hanię Derej, Omastę czy Kosmonautów.

Scena Trójki powitała z kolei jednego z najbardziej wyczekiwanych artystów tej edycji. Zainteresowanie koncertem zespołu Have a Nice Life przeszło najśmielsze oczekiwania. Nawet pogoda, która w tym czasie postanowiła się zbuntować, nie miała szans z ekipą z Connecticut. Świetne występy dali tam również Geordie Greep oraz Portrayal of Guilt!

Na scenie Eksperymentalnej doświadczyć mogliśmy wielu uroków azjatyckiej sceny alternatywnej. Polskiej publiczności zaprezentowali się Wednesday Campanella, Envy czy Hypnosis Therapy.

Ogromną zaletą imprezy jest też przystępność dla osób niesłyszących. Scena Open Stage BLIK była w pełni dostosowana do ich potrzeb, koncerty tłumaczono bowiem na polski język migowy. Wśród artystów występujących tam znaleźli się m.in. Leo Ros, Ania Szlagowska i Ignacy.

Ta edycja na długo zapisze się w naszej pamięci! Zapraszamy do sprawdzenia dokładnych relacji ze wszystkich dni festiwalu oraz wywiadów w serwisie Interia Muzyka i do zobaczenia na następnej edycji!

