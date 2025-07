Historia OFF Festivalu sięga zamierzchłych czasów - pierwsza edycja imprezy odbyła się 19 lat temu. Wierni fani wydarzenia od tamtej pory co roku wracają do Doliny Trzech Stawów, aby odkryć nowe brzmienia i w pełni odpłynąć z alternatywnymi rytmami. Choć jest to wydarzenie, na które z reguły zapraszani są niszowi artyści, słuchacze często latami czekają na ich koncerty w naszym kraju. Ze względu na ich niemainstreamowość trudno o solowe występy w Polsce, więc OFF jest jedyną okazją, aby móc doświadczyć ich talentu na żywo.

W minionych latach największe wrażenie na widzach wywarły występy takie jak: koncert formacji Mitch & Mitch, która zaprosiła do współpracy Zbigniewa Wodeckiego, dając jego muzyce drugie życie, powrót Iggy'ego Popa po dziesięciu latach, poruszający koncert zaczynającego karierę Korteza, tajemniczy projekt Udary, którego liderem został Dawid Podsiadło, widowiskowe show Grace Jones, popis legendarnej Patti Smith i wiele innych.

Dziś przedstawiamy kultowe zdjęcia, na których nasza fotografka uwieczniła spektakularne momenty ostatnich edycji OFF Festivalu. Przed obiektywem aparatu nic się nie ukryje - zarówno występujący, których ekstrawaganckie stylizacje czy widowiskowe show jawią się w świetle reflektorów, jak i uczestnicy, którzy świetnie bawią się do dźwięków muzyki.

Grace Jones na OFF Festivalu 2024

W 2024 r., według wielu uczestników OFF Festivalu, to koncert Grace Jones był największym widowiskiem edycji. 76-letnia supergwiazda dała zwalający z nóg show, podczas którego zaskakiwała widzów na każdym kroku - a to strojem, a to wokalem, a to aranżem, a to tańcem, a to kręceniem hula hop nieustannie przez kilka minut. Na poniższych zdjęciach udało się uchwycić spektakularny wymiar jej koncertu, który na zawsze pozostanie w pamięci widzów.

WaqWaq Kingdom na OFF Festivalu 2024

Podczas ostatniej edycji OFF Festivalu na jednej ze scen wystąpił zespół WaqWaq Kingdom, który w line-upie imprezy zastąpił LEENALCHI. Był to iście energetyczny rave w japońskim stylu. Nie zabrakło brzmień dancehallowych i ostrego techno, a publiczność bawiła się do transowych melodii tak, jakby kolejnej nocy miało już nie być.

Baxter Dury na OFF Festivalu 2024

W 2024 r. na OFF Festivalu publiczność miała okazję doświadczyć koncertu jednej z najbardziej nieprzewidywalnych postaci brytyjskiej sceny niezależnej - Baxtera Dury'ego. Artysta zachwycił mieszanką popu z garażową surowością, ale też melodiami z przeszłości połączonymi z futurystycznymi wizjami. Nie zabrakło widowiskowych, scenicznych ruchów, co widać na zdjęciach!

Sevdaliza na OFF Festivalu 2024

Line-up OFF Festivalu 2024 dopełniła Sevdaliza, której show zaskoczyło Polaków zmysłowością i niezwykle dopracowanymi choreografiami. Połączenie trip hopu i eksperymentalnej elektroniki wpłynęło na zmysły słuchaczy, tak samo jak intrygująca warstwa wizualna.

Tamino na OFF Festivalu 2023

Występ Tamino na OFF Festivalu 2023 był jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów tamtej edycji. Przepełniony melancholią, pozwolił odetchnąć słuchaczom i zagłębić się w emocjonalne utwory. Wokalista ze sceny podzielił się wówczas przykrą wiadomością - tuż przed występem dowiedział się, że zmarł jego przyjaciel. Mimo to zdecydował się pokazać katowickiej widowni, która przyjęła go z ogromnym zrozumieniem.

"Przez teren festiwalu przewijały się słowa o najbardziej wzruszającym występie na OFF Festival 2023 oraz o pełnym szacunku zachowaniu odbiorców" - opowiadał po festiwalu nasz informator. Zdjęcia pokazują, jak emocjonalny był to koncert.

Izzy and the Black Trees na OFF Festivalu 2023

W 2023 r. w line-upie OFF Festivalu pojawił się zespół Izzy and the Black Trees, który zaserwował widzom prawdziwą postpunkową moc w polskim wydaniu. Koncert obfitował w ciężkie brzmienia i wyjątkową energię, którą wokalistka wysyłała w stronę publiczności.

Iggy Pop na OFF Festivalu 2022

Po edycji z 2022 r. jednym z najlepiej wspominanych przez uczestników festiwalu artystów był Iggy Pop. Słynny rockman powrócił do Katowic po dekadzie i zaprezentował show, podczas którego nie zabrakło energii oraz pasji. "Jestem starym chłopcem, niedługo będę martwy. Ale póki tu jestem, zapraszam was na moją śmiertelną podróż" - przemawiał podczas występu Pop.

"Jego powrót na OFF Festival po dziesięciu latach to moment wzruszający i symboliczny. Pokazujący przywiązanie do festiwalu nie tylko ze strony publiki, ale i artystów, którzy chcą tu wracać" - pisała w relacji nasza korespondentka, Anna Nicz. Zobaczcie zdjęcia z pamiętnego występu!

Bikini Kill na OFF Festivalu 2022

Koncert zespołu Bikini Kill na OFF Festivalu 2022 przyciągnął pod scenę prawdziwe tłumy. Występ obfitował w kobiecą energię i siłę, a także buntownicze, punkowe brzmienia.

"Jesteśmy Bikini Kill i domagamy się natychmiast dziewczyńskiej rewolucji!" - powiedziały na początku kariery członkinie zespołu. Od tamtego czasu minęło ponad 30 lat, a one wciąż udowadniają, że swoją muzyką i przesłaniem mogą dokonać niemożliwego.

Mura Masa na OFF Festival 2022

Ceniony brytyjski producent i DJ pojawił się na scenie OFF Festivalu w 2022 r. i zaskoczył publiczność iście tanecznym show. U jego boku wystąpiła wokalistka Bonzai, która swoim dancehallowym tańcem skradała całe show. Mura Masa, poza puszczaniem tracków, grał również na instrumentach perkusyjnych i padach z samplami, co dodawało występowi organiczności. Na zdjęciach widać tę niepowtarzalną, klubową energię!

Publiczność podczas minionych edycji OFF Festivalu

Klimat koncertów na OFF Festivalu najlepiej oddają zdjęcia publiczności. To właśnie fani i ich reakcje są wyznacznikami udanych występów oraz dobrej zabawy. Zobaczcie, jak bawili się ludzie podczas minionych edycji!

