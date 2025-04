Przypomnijmy, że Artur Rojek, ceniony twórca i muzyk, od lat spełnia się nie tylko jako wokalista, ale i organizator. Piosenkarz jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym cieszącego się ogromną popularnością OFF Festivalu. Warto wiedzieć, iż spod jego ręki wyszło również wydarzenie znane jako Great September.

Artur Rojek niewiele mówi o sobie publicznie. "Dystansuję się od tego"

Artur Rojek ceni sobie prywatność i niewiele mówi o sobie publicznie. Rzadko pokazuje swoją żonę i stara się utrzymać balans pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. W jednym z wywiadów artysta wyznał, że żona jest dla niego cennym wsparciem, nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Para wielokrotnie wspólnie pracowała przy organizacji festiwalów, których Rojek jest twórcą i dyrektorem artystycznym.

"Od samego początku pracuję nad festiwalem z żoną: zaczynaliśmy rano, pracowaliśmy do godziny 16, później odbieraliśmy dzieci z przedszkola albo od babci, opiekowaliśmy się nimi, bawiliśmy się, wreszcie kolacja i kąpiel. Kiedy dzieci zasnęły, o godzinie 22 szliśmy na strych i z powrotem do pracy" - opowiadał wokalista w rozmowie z weekend.gazeta.pl w 2015 roku, wspominając pracę nad OFF-em.

Gdy Artur Rojek poznał swoją żonę, Annę, był rok 1993 - muzyk miał wtedy 21 lat, zaś jego ukochana 18. Decyzje o ślubie para podjęła dopiero po latach, bo 26 czerwca 2006 roku. Małżeństwo doczekało się dwóch synów - Franciszka i Antoniego. W internecie na próżno szukać wspólnych zdjęć pary - nie pojawia się ona nawet na czerwonym dywanie. "Dystansuję się od tego, a moja żona nie jest osobą, która lubi takie sytuacje. (...) Funkcjonowanie w przestrzeni, gdzie wszyscy wiedzą wszystko o twojej rodzinie to rodzaj pewnego rodzaju decyzji; sam chcesz, by ludzie o tym mówili i nie masz nic przeciwko. My takiej potrzeby nigdy nie mieliśmy" - zdradził muzyk w 2020 roku.

Wyjątek Artur i Anna zrobili kilkanaście lat temu. Muzyk i jego żona wzięli udział w sesji zdjęciowej do kalendarza na 2008 rok - wystąpili w kampanii "Chronię życie przed rakiem szyjki macicy". Autorem zdjęć był Jacek Poremba.

Artur Rojek z żoną Anną Jacek Poremba materiały promocyjne

Muzyk wielokrotnie podkreśla, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Uważa nawet, że receptą na udane małżeństwo jest ciągła praca nad relacją i stała siła uczuć. Z wypowiedzi artysty można wywnioskować, iż razem z żoną mogą się pochwalić podobną wrażliwością. "Trwałość i jakość związku nie przychodzą same, wynikają z uczucia, a także z codziennej pracy, obustronnego wysiłku. Trzeba umieć przeżywać porażki, podnieść się po trudnych chwilach, godzić się, ale i sprzeciwić. Lubię to swoje życie, nie zamieniłbym go na żadne inne. (...) Jesteśmy bardzo emocjonalni, ale moja żona jest bardziej drobiazgowa, pod każdym względem. Ja szybko o pewnych rzeczach zapominam, idę dalej" - wyznał Rojek w magazynie "Elle".

Artur Rojek o Myslovitz: "Czas starć ambicji i konfliktów" Piotr Witwicki INTERIA.PL

W 2024 roku Artur Rojek w ramach podcastu "Bez Uników" Piotra Witwickiego opowiedział o swoich ostatnich chwilach w Myslovitz. Podczas rozmowy z redaktorem naczelnym Interii artysta poruszył wiele ważnych dla niego tematów. Opowiedział o najtrudniejszej do zorganizowania edycji OFF Festivalu z 2016 roku, gdy swoje koncerty odwołało wiele gwiazd, m.in. Anhoni i The Kills. Problem z dotarciem na imprezę miał też Thundercat, a do tego doszło dużo mniejszych problemów.

"Gdyby nam było dobrze, to gralibyśmy ze sobą cały czas. Więc myślę, że w świadomości jakby każdego z nas w tym zespole jest coś takiego, że ten czas spędzony ze sobą z jednej strony był bardzo fajny, był pełen super doświadczeń i osiągnęliśmy bardzo dużo, ale z drugiej strony był też czasem jakiś tam starć ambicji, konfliktów i tak dalej" - mówił w rozmowie z Piotrem Witwickim. Muzyk przyznał również, że w przypadku Myslovitz czas nie leczy ran, pomimo upływu trzynastu lat od rozstania z zespołem.