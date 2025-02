W efekcie Kneecap zostali m.in. wyrzuceni z własnego koncertu w Dublinie, a działalność grupy potępiła partia polityczna DUP. Ich twórczość łączy motywy społeczne i polityczne wraz z satyrą i żartobliwymi treściami. Wszelkie kontrowersje wokół zespołu tylko motywują ich do działania i przyciągają tylko więcej fanów.

W 2019 roku o Kneecap zaczęło się robić głośno również w Anglii. To wtedy usłyszał o nich reżyser Rich Peppiatt , który postanowił zobaczyć występ grupy na żywo w Belfaście.

"Nie rozumiałem ani słowa z irlandzkiego, w którym rapowali, ale było jasne, że duża część publiczności tego wyprzedanego koncertu znała każdy wers. Energia i autentyczność Kneecap była nie do podważenia" - wspominał.

Zrodziło to myśl nagrania filmu dokumentalnego o kontrowersyjnych Irlandczykach. Peppiatt przyznał, że początkowo bardzo ciężko było umówić spotkanie z muzykami, a rozmowy na ten temat trwały miesiącami i nie przynosiły żadnych efektów. Finalnie artystom udało się spotkać.

"Kiedy scenariusz został napisany, a proces realizacji filmu ruszył pełną parą, nurtowało mnie, czy chłopaki na pewno potrafią grać? Moje przekonanie opierało się na wierze, że przejście od wcielania się w postacie na scenie muzycznej do grania na ekranie będzie łatwe" - twierdził reżyser.

Aby lepiej sprawdzić się w pracy, Peppiatt wyreżyserował Kneecap teledysk do utworu "Guilty Conscience" . W 2023 ruszyła produkcja filmu "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja". Muzykom na ekranie towarzyszy Michael Fassbender , który gra antysystemowego i dalekiego od ideału ojca.

W 2024 oprócz premiery wspomnianego filmu, grupa opublikowała również drugi krążek zatytułowany "Fine Art" , który zebrał bardzo dobre recenzje i przyczynił się do dalszej promocji i rozwoju irlandzkiej kultury.

Muzycy bardzo aktywni są w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się różnymi nagraniami z koncertów, promują swoją muzykę, wykazują wsparcie dla fundacji oraz wielokrotnie opowiadali się po stronie Palestyny w kontekście trwającego od lat konfliktu. Podczas swojej trasy koncertowej w listopadzie zeszłego roku Móglaí Bap każdego dnia przebiegał 10 km w celu zebrania funduszy na dostarczenie jedzenia do strefy Gazy i zwrócenia uwagi na tragiczne sceny, które mają tam miejsce.

W zeszłym roku trio wygrało proces o dyskryminację w związku z decyzją byłej sekretarz ds. biznesu Kemi Badenoch , która odmówiła przyznania grupie dofinansowania w wysokości 14250 funtów. Rząd Wielkiej Brytanii przyznał, że było to "niezgodne z prawem".

"To był atak na kulturę artystyczną, atak na Porozumienie Wielkopiątkowe oraz atak na Kneecap i nasz sposób wyrażania siebie" - mówił DJ Provai.

Zespół przekazał pieniądze dwóm organizacjom młodzieżowym w Belfaście, tłumacząc swoją decyzję: "Dla nas ta akcja nigdy nie dotyczyła 14 250 funtów, mogłoby to być 50 pensów. Motywacją była równość".

Buntowniczą grupę zobaczyć będziemy mogli w Polsce podczas OFF Festivalu planowanego na 1-3 sierpnia 2025.

Kneecap wystąpią w katowickiej Dolinie Trzech Stawów obok wielu innych artystów reprezentujących alternatywną scenę takich jak: MJ Lenderman and The Wind, Ecco2k, Snow Strippers, Pa Salieu, Machine Girl, Nilüfer Yanya, Geordie Greep, Have Nice Life, Yaeji (DJ), Nala Sinephro, Elias Ronnenfelt czy Maria Jose Llergo.